Ángel Cotán 11 OCT 2026 - 15:54h.

La eliminatoria se decidió en el minuto 105

Horarios y fechas confirmados para la primera ronda de Copa del Rey 2026/27

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La Copa del Rey nunca dejará de sorprender. En el sorteo de la primera ronda copera, el Sevilla FC estaba obligado a esperar para conocer quién sería su rival. Entre el AU Güímar y el Sporting de Hortaleza se disputaban el premio de enfrentarse a un histórico del fútbol nacional y este domingo se ha decidido. El conjunto madrileño será el equipo que mida fuerzas con el cuadro hispalense tras una agónica y surrealista prórroga.

El absurdo penalti que decide quién será el rival del Sevilla FC

El equipo madrileño, que venció 1-0 en la ida, tuvo que ganarse el billete en el tiempo extra tras ver cómo el Güímar igualaba la eliminatoria. Fue entonces cuando, en el minuto 105 de partido, un absurdo penalti cometido por el portero local y sin balón en juego acabó decidiendo la eliminatoria copera. Alfredo Alhambra no falló desde los once metros y el club madrileño ya espera a todo un Sevilla FC.

A través del siguiente comunicado oficial, el club hispalense informó del envite copero que deberá afrontar: "El Sevilla FC debutará en esta edición de la Copa del Rey visitando Madrid. Este domingo en el Campo de El Peñón, en Puerto de la Cruz, se ha resuelto la eliminatoria de la ronda previa de la Copa del Rey cuyo vencedor había sido emparejado con el equipo de Luis García, después de que el colegiado se viera obligado a suspender el duelo de vuelta, previsto para el pasado domingo. Tras la victoria por 1-0 del Sporting de Hortaleza en la ida, el choque decisivo acabó con 3-2 para los canarios, lo que obligó a decidir la eliminatoria en el tiempo extra. Ahí, un gol de penalti convertido por Alhambra en el primer tiempo de la prórroga dio lugar al definitivo 3-3, que clasifica al Sporting de Hortaleza para la histórica cita ante el Sevilla FC.

El encuentro se disputará el próximo jueves 29 de octubre a las 21.00 horas. El equipo de la capital de España disputa habitualmente sus partidos en el Polideportivo Municipal Sporting de Hortaleza, aunque está por confirmar si la RFEF obliga a un cambio de sede para el encuentro. La AD Sporting de Hortaleza se fundó en 1964 y actualmente compite en el grupo 1 de la Primera Autonómica de Madrid, en la que esta temporada acumula cuatro puntos en dos partidos disputados".