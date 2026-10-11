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Mati Prats denuncia el "victimismo" de Mourinho y cuestiona su trabajo en el Real Madrid: "Ya no cuela"

Mati Prats denuncia el "victimismo" de Mourinho y cuestiona su trabajo en el Real Madrid
Mati Prats en su editorial de este domingo. ElDesmarque
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Mati Prats, en estado puro. El presentador de ElDesmarque focalizó su editorial de este domingo en la figura de José Mourinho. El técnico del Real Madrid apostó por no comparecer ante los medios tras la victoria ante el Villarreal. La expulsión de Vinicius Júnior fue el detonante del último enfado blanco con el estamento arbitral.

El presentado de esta casa, contundente: "A esta hora seguimos esperando a que Mourinho aparezca en la sala de prensa del Bernabéu. Mourinho, ya no cuela, la misma excusa de siempre. Hablar de conspiración arbitral para evitar decir que el Madrid no juega a nada".

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José Mourinho, durante el Real Madrid-Villarreal
José Mourinho, durante el Real Madrid-Villarreal. Cordon Press

En la parte superior de esta noticia puedes ver al completo el editorial de Mati Prats.2

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