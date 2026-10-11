Ángel Cotán 11 OCT 2026 - 15:39h.

El afamado presentador no se olvida de Negreira... ni de lo futbolístico

Mr. Asubío explica el cambio arbitral que afecta a Vinicius y un castigo más allá del Barça: "Bien cazado"

Compartir







Mati Prats, en estado puro. El presentador de ElDesmarque focalizó su editorial de este domingo en la figura de José Mourinho. El técnico del Real Madrid apostó por no comparecer ante los medios tras la victoria ante el Villarreal. La expulsión de Vinicius Júnior fue el detonante del último enfado blanco con el estamento arbitral.

El presentado de esta casa, contundente: "A esta hora seguimos esperando a que Mourinho aparezca en la sala de prensa del Bernabéu. Mourinho, ya no cuela, la misma excusa de siempre. Hablar de conspiración arbitral para evitar decir que el Madrid no juega a nada".

En la parte superior de esta noticia puedes ver al completo el editorial de Mati Prats.2