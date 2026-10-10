Marco Garcés calienta el mercado de fichajes y el Celta persigue a un nueve con potencial

Ángel Cotán 10 OCT 2026 - 22:25h.

Es uno de los nombres que ojea la dirección deportiva olívica

Claudio Giráldez desvela las opciones de que Iago Aspas vuelva esta jornada

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El Celta de Vigo buscará este domingo sumar una nueva victoria en LALIGA EA Sports. Tras el eterno parón internacional, Claudio Giráldez y los suyos se medirán al Elche CF en el Martínez Valero. No obstante, el club olívico no se detiene en el presente y ya trabaja pensando en el futuro. Marco Garcés, el encargado de confeccionar la primera plantilla, está siguiendo la pista a un nueve.

El líder de la parcela deportiva tuvo que superar muchas dificultades en el pasado mercado de verano. Garcés se movió rápido y con inteligencia por futbolistas como Aleix Febas, al que tenía bien estudiado. Ahora, ese análisis está enfocándolo en la delantera.

El delantero que analiza Marco Garcés para el Celta de Vigo

Ante la última temporada de Iago Aspas en su querido Celta de Vigo, y con la incógnita de un Borja Iglesias que recibe intereses de ligas como la mexicana, Marco Garcés comienza a mirar hacia el futuro y pone los ojos en un nueve de LALIGA Hypermotion. Y es que, según avanza El Español, el director deportivo está siguiendo de cerca la evolución de Ousmane Camara.

A sus 24 años, el delantero guineano sigue cuajando buenos partidos en el CD Castellón y continúa subiendo su valor de mercado. En el presente curso, Ousmane Camara suma cuatro goles y una asistencia en siete jornadas disputadas.

El ariete del Castellón cuenta con el interés de varios clubes españoles. De hecho, en el pasado mercado de verano estuvo cerca de marcharse al Real Oviedo, pero el club asturiano no llegó a los 2,7 millones de euros que pedían por su traspaso. Con contrato hasta junio de 2029, el Celta estará obligado a negociar por él si acaba decantándose por su fichaje.

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La previa del partido en el Martínez Valero

Elche y Celta de Vigo se enfrentan este domingo en el Martínez Valero (14.00 horas) con el objetivo de dar continuidad a su dinámica ganadora tras lograr ambos su primera victoria en la jornada previa al parón de selecciones. En zona aún de descenso, el equipo ilicitano llega reforzado tras su victoria ante el Espanyol y busca su primer triunfo como local ante un Celta que permanece invicto a domicilio y que se sacudió las dudas del inicio del curso con una goleada ante el Racing.

El Elche ha preparado el compromiso ante el Celta con una concentración y la disputa de dos amistosos durante el paréntesis, con el objetivo de acelerar la adaptación al grupo de los últimos fichajes. El técnico argentino Martín Anselmi no podrá contar con su compatriota Fede Redondo, sancionado tras su expulsión ante el Espanyol, ni con Yago de Santiago, que afronta la fase final de la recuperación de su lesión de rodilla.

Buba Sangaré ya está recuperado de sus problemas físicos, mientras que Lucas Cepeda es duda, ya que apenas ha completado un par de sesiones con sus compañeros tras participar con Chile en la ventana FIFA. Anselmi se verá obligado a introducir cambios en defensa. Pedro Bigas se perfila como el recambio de Redondo en el eje de la zaga, aunque el argentino Kevin Lomónaco también podría tener la oportunidad de debutar.

El encuentro estará marcado por el regreso de dos jugadores que ofrecieron un gran rendimiento en el club, como Álvaro Núñez y Aleix Febas, uno de los futbolistas más valorados por los seguidores ilicitanos en los últimos años.

Claudio Giráldez no ha dado muchas pistas sobre cómo arrancará su equipo ante el carrusel de partidos que le llevará a disputar nueve en tan solo 29 días y eso con las importantes bajas de Miguel Román, Carl Starfelt y, en menor medida, el extremo Jones El-Abdellaoui. Iago Aspas, ya recuperado de la lesión muscular sufrida ante el Málaga, y el uruguayo Sebastián Cáceres apuntan al banquillo. Su oportunidad, probablemente, llegue ante la Juventus el próximo jueves. El técnico podría sorprender con la titularidad del marroquí Couhaib Driouech, fichado del PSV Eindhoven.