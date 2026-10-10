Pepe Jiménez 10 OCT 2026 - 16:32h.

El entrenador no quiere precipitarse pero sí cree que está para ir convocado

Las opciones de Iago Aspas de volver contra el Elche tras regresar al trabajo con el Celta

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Todas las miradas (o casi) en Iago Aspas. El líder del Celta, tras una larga lesión, volvió al trabajo en los últimos días con una única intención: estar disponible, sí o sí, este fin de semana. Claudio Giráldez, su técnico, lo sabe y este sábado ha adelantado las opciones reales de volver a verle sobre el césped.

Porque todos queremos volver a ver a Iago Aspas. Líder indiscutible de este equipo, su calidad es innegable y pasen los años que pasen, continúa siendo una pieza diferencial en un conjunto que, otro curso más, quiere pelear en la zona alta.

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A pesar de todo ello, Giráldez no quiere precipitarse y este sábado, ante los medios de comunicación, ha reconocido que el punta llega "justo" a la cita ante el Elche, aunque "lo más importante ahora es que estemos todos".

"Tenemos que cuidarlo, intentar que él se encuentre dentro de los ritmos de recuperación", comenzaba explicando más en profundidad. "Sabemos su edad, lo difícil que es parar y lo poco que él ha parado en los últimos años. Tiene prisa, quiere volver y si fuese por él, habría estado los 15 días jugando".

En este sentido, el técnico recordaba que apenas ha hecho un par de sesiones con el grupo y que toca tener "cautela". "En otras circunstancias no vendría ni convocado, le habríamos dado más sesiones, porque aún no está al 100%", reconocía antes de, eso sí, admitir que "creemos que puede venir, que también va a ser bueno para él en los psicológico".

¿Puede jugar entonces Aspas ante el Elche?

Con todas estas palabras, y teniendo en cuenta que el propio Giráldez cerró su intervención esperando para ver que "cuanto antes esté al 100%", todo apunta a que Iago Aspas tendrá mínimas (o ninguna) opciones de jugar este fin de semana ante el Elche, aunque conociendo al punta (mediapunta, centrocampista, extremo o lo que él desee y necesite su equipo) nada debe ser descartado.