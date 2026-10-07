Pablo Sánchez 07 OCT 2026 - 19:10h.

Marián Mouriño responde al futuro de Iago Aspas: "Va a ser difícil"

Claudio Giráldez recupera efectivos para la vuelta del parón

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La presencia de Iago Aspas y Sebastián Cáceres trabajando con el grupo ha sido la principal novedad en el entrenamiento de este miércoles en la ciudad deportiva Afouteza, donde la plantilla del Celta continuó preparando el partido del fin de semana contra el Elche.

El capitán celeste, de baja desde que sufrió una rotura fibrilar en el muslo izquierdo durante el partido contra el Málaga del pasado 13 de septiembre, entró en la recta final de su recuperación, por lo que no está descartado para el partido en el Martínez Valero.

El estado físico de Sebastián Cáceres

El que parece que no tendrá problemas para jugar ante el conjunto alicantino es el central internacional uruguayo Sebastián Cáceres, quien abandonó antes de tiempo la concentración del combinado charrúa por molestias en el pubis.

El exfutbolista del América de México ya trabaja a las órdenes de Claudio Giráldez, quien espera contar con él tras confirmase que el central sueco Carl Starfelt tendrá que estar de baja alrededor de un mes y medio tras sufrir una rotura fibrilar jugando con su selección. Miguel Román y Jones El-Abdellaoui, quienes a finales de septiembre pasaron por el quirófano por una lesión de rodilla, están descartados para los siguientes partidos.