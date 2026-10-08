Pablo Sánchez 08 OCT 2026 - 18:39h.

Javi Rodríguez, tras la llamada de la Selección: "Pensé que me estaban vacilando"

Extiende su firma en el contrato dos años más de lo que tenía pactado

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El Celta de Vigo dio un paso clave este jueves de cara al futuro de su plantilla. El club acometió la renovación de Javi Rodríguez, una de las joyas de A Madroa que ya se ganó su hueco en el primer equipo celeste. Claudio Giráldez podrá seguir contando así con un jugador de la casa, al menos, para las cuatro próximas temporadas.

El comunicado del Celta

El Celta y Javi Rodríguez han alcanzado un acuerdo para ampliar su vinculación hasta junio de 2030. El defensa renueva así su compromiso con el club que lo vio crecer y en el que se ha consolidado como una pieza importante para Claudio Giráldez.

Natural de Poio, Javi llegó a A Madroa con tan solo siete años en categoría Benjamín B. Desde entonces superó cada una de las etapas de A Canteira hasta alcanzar el primer equipo, con el que debutó el 1 de noviembre de 2023 en Copa del Rey ante el Turégano CF.

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La pasada campaña disputó 33 partidos de LaLiga EA Sports, 28 de ellos como titular, y vivió su primera experiencia continental con una docena de encuentros en la UEFA Europa League. Un buen hacer que le llevó a recibir el pasado verano la llamada de la Absoluta, con la que cumplió el sueño de debutar ante Irak, antes de que el combinado nacional cruzase el charco para bordar su segunda estrella.

Y ese nivel se mantiene en este arranque de curso, en el que ya suma cuatro partidos en la competición doméstica y otro en Chipre que le han permitido superar los 90 encuentros oficiales con el primer equipo celeste. Con esta renovación, el Celta reafirma su apuesta por el talento Feito na Madroa y asegura la continuidad de un futbolista con salida de balón, lectura del juego y valentía, que representa como pocos los valores de A Canteira.