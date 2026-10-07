La broma del Celta con Iago Aspas y Antonio Lobato que imita la polémica en la despedida de Messi

Juan Pérez 07 OCT 2026 - 13:14h.

El pequeño matiz que le faltó a la despedida del Príncipe de las Bateas

Iago Aspas pone en duda la respuesta de Riazor en su último derbi: "Cuando sea el momento"

Compartir







El adiós de Leo Messi a la selección argentina tiene un reflejo en el resto del mundo no solo por su significado futbolístico, sino por los memes generados alrededor de una de las situaciones del evento. Y es que el evento en el Monumental fue algo más que un partido de fútbol: homenaje, ovaciones durante el partido, fuegos artificiales y un espectáculo de luces que ha indignado a medio país y ahora tiene réplica en el RC Celta.

El conjunto vigués es uno de los más sonados en redes sociales a la hora de generar contenido, y ha aprovechado para crear uno de los memes más divertidos tras el lío generado en la despedida de Messi. Mientras medio mundo alaba la carrera del '10' en Argentina, el Celta aprovecha para sacar la sonrisa con la aparición inimaginable de Antonio Lobato.

PUEDE INTERESARTE Todos los lesionados tras el parón de selecciones: 13 en LALIGA y 60 entre las cinco grandes ligas

En el partido de Argentina contra Benin la situación fue cuanto menos polémica, y es que en el espectáculo de luces generado por drones para cerrar la ceremonia, apareció una marca de seguros dibujada en el cielo. En ese momento la pitada en el Monumental fue total a pesar de que fuera solo unos segundos, y hay varios vídeos virales donde los aficionados argentinos critican no solo el momento, sino también al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Ese momento lo ha aprovechado el Celta para vincularlo con el homenaje que se le realizó a Aspas en octubre del año pasado, donde un espectáculo de drones elevó al cielo de Vigo los 534 partidos jugados con la camiseta celeste. Pues bien, el meme se cuenta solo, si entonces el conjunto gallego hubiese pensado en hacer algo similar a lo que ahora se ha hecho en Argentina, Antonio Lobato habría sido el protagonista.

Un guiño simpático que acelera la cuenta atrás para volver a tener fútbol en LALIGA en el año de la despedida definitiva del '10' del RC Celta.