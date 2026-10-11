Alineaciones confirmadas de Real Sociedad y Deportivo en la jornada 8 de LALIGA EA Sports

Ángel Cotán 11 OCT 2026 - 15:00h.

Ambos equipos, obligados a cambiar su propuesta inicial

Pellegrino Matarazzo explica el inusual caso del Deportivo y avisa con una sorpresa: "Muy buena pinta"

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El Reale Arena vuelve a abrir sus puertas tras un largo parón internacional. La Real Sociedad regresa a LALIGA EA Sports con el deseo de sumar su segunda victoria consecutiva, aunque delante tendrá a un Deportivo de A Coruña que cuajó una buena actuación ante un equipo Champions en la séptima jornada liguera.

Con el choque de este domingo, el conjunto txuri urdin arranca un mes de octubre con hasta cinco compromisos oficiales entre la competición doméstica y la Europa League. Los de Pellegrino Matarazzo, octavos en este inicio de curso, quieren seguir escalando puestos.

Los pupilos de Antonio Hidalgo tratarán de reponerse a la baja clave de Pierre-Emerick Aubameyang. El delantero gabonés no será de la partida y tampoco Zakaria, por lo que el técnico herculino ha tenido que alterar su apuesta ofensiva.

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La alineación confirmada de la Real Sociedad

Pellegrino Matarazzo pone en liza el siguiente once titular: Álex Remiro será el encargado de defender los tres palos txuri urdin y contará con la colaboración de una línea defensiva compuesta por Pablo Marín en el lateral derecho, Sergio Gómez en el izquierdo y la pareja Sarr-Jon Martín en el eje de la zaga. En la medular, la Real Sociedad sale de inicio con Yangel Herrera, Carlos Soler y Zakharyan. Luka Sucic por derecha, Ander Barrenetxea por izquierda y Gonçalo Guedes conforman el tridente ofensivo.

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El once titular del Deportivo de A Coruña

Por su parte, Antonio Hidalgo sale con la siguiente alineación: Leo Román se mantiene en portería, mientras que Ximo Navarro, Ede, Josema Giménez y Quagliata componen la línea defensiva. En el medio, un doble pivote compuesto por Diego Villares y Mario Soriano, mientras que las bandas serán tarea para David Mella y Yeremay Hernández. Finalmente, Luismi Cruz será el acompañante de Bil Nsongo en la punta de lanza.