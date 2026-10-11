Ángel Cotán 11 OCT 2026 - 19:06h.

El técnico estadounidense responde a todo en sala de prensa

Antonio Hidalgo desvela la explicación del árbitro y aclara la polémica del Dépor: "Eso es falta"

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Pellegrino Matarazzo compareció en sala de prensa tras la sufrida victoria de su equipo a costa del Deportivo de A Coruña. El técnico de la Real Sociedad respondió a todas las preguntas planteadas por la prensa y también habló de nombres propios. El estadounidense también fue cuestionado por las acciones más polémicas.

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Las palabras de Pellegrino Matarazzo tras la victoria de la Real Sociedad

Un primer análisis del triunfo. "No jugamos lo suficientemente rápido, no fuimos lo suficientemente verticales y no rompimos líneas. Ha sido también un tema importante esta última semana. No estoy contento con la cantidad de ocasiones que generamos de esa manera. Seguramente nuestra presión fue incómoda por la forma en la que ellos juegan al fútbol, pero también sabíamos que, si quieres presionarles arriba, tienes que comprometerte con el hombre a hombre. Por su movilidad, deberíamos haber saltado hasta el portero con más frecuencia para darles menos tiempo para cambiar de carril. Eso es lo que cambiamos en la segunda parte. Muchas cosas por mejorar. Al mismo tiempo, muchas cosas positivas. Creo que, sin hacer un buen partido, sin jugar nuestro mejor fútbol, aun así nos pusimos 3-0. Y de una forma bastante clara, sin conceder muchas ocasiones, nos pusimos 3-0, luego encajamos los dos goles y volvimos a complicar el partido".

¿Sorpresa por la titularidad de Arsen Zakharyan? "¿Sorprendente? ¿Por qué? ¿Por qué era sorprendente? ¿Sorprendente? Sí, pero jugó en una posición similar a Mikel Oyarzabal. No es un nueve, sino un nueve que baja. Tienes dos jugadores,con Guedes y Barrenetxea que deberían haber fijado más a la línea defensiva y atacar la profundidad. Y Arsen Zakharyan moviéndose entre líneas, donde tiene la capacidad para girarse en espacios reducidos y meter balones en profundidad. Lo ha demostrado con nosotros muy a menudo".

La expulsión de Pablo Marín. "En ese momento, e incluso durante la jugada, los dos jugadores se estaban agarrando. Si en ese momento pita falta de Pablo Marín... entonces también es tarjeta roja, porque es una ocasión manifiesta de gol. Es la interpretación del árbitro. Creo que tenemos que aceptarlo. No sé si tenía que ser falta y tarjeta roja. Pero así es como seguimos adelante".