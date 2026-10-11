Ángel Cotán 11 OCT 2026 - 18:39h.

El técnico fue cuestionado por las decisiones arbitrales

El uno por uno de la Real Sociedad y del Deportivo en Anoeta: notas de auténtica locura

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Antonio Hidalgo compareció en sala de prensa tras la derrota del Deportivo de A Coruña en el Reale Arena. El entrenador herculino reconoció cierta debilidad defensiva ante la Real Sociedad, pero también quiso poner el foco en todo lo bueno que hizo su equipo. Al ser cuestionado por las acciones polémicas, el técnico deportivista desveló su conversación con el árbitro del encuentro.

El entrenador del Dépor denunció un empujón arriba y un contacto abajo en la acción decisiva de Luismi Cruz que bien pudo ser un penalti a favor y que acabó con un gol en contra.

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Las palabras de Antonio Hidalgo tras la derrota del Deportivo

Un primer análisis de la derrota. "Hasta el minuto 25 hemos conseguido tenerles en su campo. Dos goles que encajamos con poco y ahí ha habido un momento en el que hemos sufrido más de la cuenta. Hemos salido en la segunda en una situación difícil, hemos intentado darle la vuelta con todo... el mejor jugador de la Real sin duda es su portero. Te vas cabreado por ese cúmulo, que la categoría te penaliza muchísimo por la calidad que tienen los contrarios".

La rabia del míster. "El partido te enseña que somos capaces de hacer muchísimas cosas. El equipo lo ha intentado de todas las maneras y ahora pensar en lo siguiente".

Los goles encajados. "No hemos sido capaces de dejar la portería a cero, no creo que estuviéramos mal, pero tenemos la sensación que con demasiado poco nos están castigando. Tenemos que ser más contundentes en algún momento".

La jugada polémica de Luismi Cruz en el área de la Real Sociedad. "Lo tengo clarísimo, tampoco hay mucha discusión. Él me explica su versión, hay empujón arriba y abajo también le toca a Luismi. Poco o mucho, pero eso hoy en día, eso es falta. A partir de ahí te encuentras con la expulsión de 'Ama' en una acción en la que Oyarzabal hace mucho más por ponerse en la trayectoria de 'Ama'".