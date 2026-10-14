El Atlético de Madrid no pierde de vista al delantero de moda: fecha de salida y precio

Ángel Cotán 14 OCT 2026 - 18:12h.

Mateu Alemany estudia futuros movimientos en la zona ofensiva

El Manchester United 'ensucia' la victoria del Atlético de Madrid: "Tuvo una gran repercusión"

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El Atlético de Madrid venció y convenció ante un Manchester United al que, pese a contar con grandes jugadores, está muy lejos de ser el club que fue. Los de Diego Pablo Simeone cuajaron un buen fútbol ante el cuadro inglés en el regreso de Julián Álvarez a la titularidad. La delantera colchonera sigue carburando y Ademola Lookman se reencontró con el gol, pero a expensas de conocer el futuro de Jonathan David, la dirección deportiva colchonera no pierda la vista al nueve de moda.

Con Alexander Sorloth de regreso, el Cholo cuenta con tres delanteros puros. A principio de temporada, las dudas entre la hinchada rojiblanca se palpaban por la incertidumbre del futuro de 'La Araña' y la llegada de un Jonathan David que ha sorprendido a todos con su nivel.

Si mantiene su idilio con el gol, todo hace pensar que el club madrileño ejercerá la opción de compra de 25 millones de euros por el ariete canadiense. No obstante, el Atlético no se olvida de un futbolista que está dando mucho que hablar en el viejo continente.

El Atlético de Madrid no pierde de vista al delantero de moda

Según informa el periodista Ekrem Konur, el club rojiblanco no pierde de vista a Nicolò Tresoldi. A sus 22 años, el delantero del Club Brujas suma nueve goles en once encuentros. El ariete ha anotado cuatro de esos tantos bajo el gran foco de la UEFA Champions League con un hat-trick que entra en la historia del equipo belga ante el Inter de Milan en el Giuseppe Meazza.

Con un valor de mercado que no para de subir y contrato en el Brujas hasta junio de 2029, la citada fuente desliza que Nicolò Tresoldi cambiará de aires al término de la presente temporada. El Atlético de Madrid es uno de los clubes que estarían interesados en un fichaje que tasan en una cantidad cercana a los cincuenta millones de euros.