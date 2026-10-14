Ángel Cotán 14 OCT 2026 - 00:42h.

El técnico de los red devils, muy enfadado

Simeone no entiende el gol anulado, se acuerda de Koke y manda mensajes a Pablo Barrios y Lookman

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Michael Carrick, entrenador el Manchester United, declaró este martes, después de perder 2-0 con el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, que “no” está “de acuerdo” con la expulsión en la segunda parte de Leny Yoro.

“No estoy de acuerdo con la decisión de expulsarle. Es un empujón muy suave. Que luego lo revise el VAR no lo entiendo. Empezamos mal el partido y luego fue cuesta arriba”, explicó el técnico, que recordó que su equipo tuvo “ocasiones” para lograr el empate a uno, aunque “la tarjeta roja tuvo una gran repercusión en la segunda parte”.

“Se pueden fallar ocasiones. Tenemos calidad. No es una cuestión de eso. No marcamos las ocasiones, como otros días. Tenemos que crear las ocasiones y marcar y defender mejor”, abundó el entrenador del United, que admitió que están “decepcionados”, pero es momento de pensar ya en el siguiente duelo y “seguir trabajando”.

“Hemos respondido bastante bien al gol tan temprano, nos ha permitido controlar algunas fases del juego y hemos podido crear oportunidades. Hemos tenido uno contra uno con el portero, no lo hemos aprovechado y en el segundo tiempo hemos dejado espacios”, continuó.

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Y Simeone muestra su confianza en Julián Álvarez

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó la actuación de Julián Alvarez en la victoria de su equipo ante el Manchester United y señaló que "está dando lo mejor". "La afición siempre quiere ver lo mejor de un futbolista y Julián está dando lo mejor. Ante el Alavés dio lo mejor y hoy estuvo cerca de marcar. Está más cerca de lo que todos queremos y los hinchas quieren ver. Le necesitamos", dijo el técnico en conferencia de prensa cuando fue preguntado por la relación del futbolista con la afición.

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Sobre el fallecimiento de la madre de Koke y la influencia que el hecho puede haber tenido en el partido, Simeone dijo: "Sabemos de la importancia como persona que tiene Koke dentro del club. Fue un momento difícil para todos. Tiene una gran familia alrededor de él. Estamos acompañándolo en el sentimiento en este día. Con la familia linda que tiene alrededor de él, sacará este momento adelante".

Sobre Barrios y su gol, el técnico manifestó: "Estamos intentando gestionar con él de la mejor manera sus tiempos. Cada día está mejor, está más fuerte y esperemos gestionar tantos partidos. Hay que cuidarlo y lo vamos a cuidar para que pueda dar la mejor versión todo el año".

También habló de Cardoso. "Está en un momento muy bueno. En el partido contra la Real Sociedad empezó a tener un nivel alto. Es el futbolista que fuimos a buscar".

Sobre el Manchester y el partido en sí señaló que tuvieron la suerte de empezar con buen pie. "Tuvimos esa suerte de empezar el partido con buen pie. La jugada del primer gol fue muy bonita. Sabíamos que si podíamos hacer esa primera presión nos podíamos encontrar con jugadas muy importantes. Tuvimos ocasiones para adelantar más el marcador. Ellos también, pero en el global creo que hicimos un mejor partido".