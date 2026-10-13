Rueda de prensa posterior al Atlético de Madrid - Manchester United

Las notas de Atleti: dos sobresalientes y tres suspensos

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Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, atendió a Movistar tras el triunfo ante el Manchester United (2-0) en el Metropolitano, en el que lograron sus primeros puntos de esta nueva edición de la Champions League. El técnico ha hablado de los dos goleadores y admite que es "difícil" entender el gol anulado.

Valoración del partido tras lo de Koke: "La pérdida de un familiar, de un futbolista y la persona que es Koke, dolió. Los chicos hicieron un gran partido, tuvieron la sensibilidad de mostrar su camiseta para recordarlo, hicimos un partido muy importante".

El gol de Pablo Barrios inicial: "Fue una buena transición en ataque. Necesitaba un gol Barrios para asociarse con lo que necesita para seguir creciendo aún más. Nos pone muy contentos".

El gol de Lookman, necesario: "Es un jugador muy importante, tiene registros muy buenos. Tiene gol, uno contra uno. No está en ese momento que logra aparecer todo eso, pero hoy se reencontró, tuvo olfato. Nos llevamos un partido que necesitábamos y nos hace muy bien".

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La mano de Marcos Llorente en el gol anulado: "Es difícil entender a veces las reglas. Pero nada, si interpretaron eso, hay que aceptarlo. Discutir no va a cambiar nada de lo que pasó".