Julián Álvarez, titular por segunda vez esta temporada

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Alineaciones confirmadas en el Metropolitano. El Atlético de Madrid recibe al Manchester United en busca de sus primeros puntos de la competición en la Champions League. Los rojiblancos necesitan ganar tras su derrota en Liverpool en la primera jornada, mientras que los ingleses llegan con más margen en la tabla tras ganar 4-0 al Sabah en la primera fecha.

Once del Atlético de Madrid: bajas y novedades

Con la única baja de Koke Resurrección, que se ha caído a última hora de la lista por el fallecimiento de su madre, Diego Pablo Simeone apuesta por un once más que reconocible y con Julián Álvarez como nombre propio. El argentino será titular por segunda vez esta temporada, pues hasta ahora sólo había salido de inicio en Liverpool. Además, llama la atención la nueva suplencia de Marc Pubill, que tampoco salió de inicio ante el Alavés. Respecto al once de Vitoria, se quedan fuera Lookman, Le Normand y Jonathan David, mientras que entran Baena, Hancko y el mencionado Julián.

Así pues, el Atlético de Madrid sale de inicio con Oblak; Marcos Llorente, Cuti Romero, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Cardoso, Pablo Barrios, Baena; Kang In Lee y Julián Álvarez.

En el banquillo rojiblanco estarán de inicio Musso, Mendoza, Sorloth, Lookman, Jonathan David, Arnau Ortiz, Pubill, Hjulmand, Le Normand, Lituba, Dani Martínez y Castillo.

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Once de Manchester United: bajas y novedades

Michael Carrick no puede contar este martes con Sesko, Luke Shaw, Mazraoui, Patrick Dorgu ni Tom Heaton, que están lesionados. El técnico deja en el banquillo de inicio a Matheus Cunha, que regresa a la que fue su casa, y apuesta en ataque por Rashford, Baleba y Mbeumo.

Así pues, el Manchester United sale de inicio con Lammens; Heaven, Yoro, Martínez, Diogo Dalot; Andrey Santos, Tielemans; Baleba, Bruno Fernandes, Rashford; y Mbeumo.

En el banquillo del cuadro inglés estarán Darlow, Mee, De Ligt, Maguire, Mount, Matheus Cunha, Zirkzee, Diallo, Lacey, Fletcher, Amass y Armer..