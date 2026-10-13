Fallece la madre de Koke Resurrección en la previa del choque ante el Manchester United

Juan Pérez 13 OCT 2026 - 14:08h.

La UEFA ha autorizado el minuto de silencio y los brazaletes negros

Las notas de todos los jugadores del Atlético de Madrid tras el primer parón, un sobresaliente y cuatro suspensos

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El luto se apodera del partido entre el Atlético de Madrid y el Manchester United del martes de Champions League por el reciente fallecimiento de Ana Merodio Borja, la madre de Koke Resurrección. Tras la victoria ante el Alavés donde volvió a ser trascendental, el capitán del conjunto colchonero así como su hermano Borja Resurrección, pasan por una experiencia desoladora a las puertas del choque de esta noche.

El plan de Pablo Simeone contra el Manchester United en el Estadio Metropolitano sufre un contratiempo imposible de imaginar como lo es la pérdida de un familiar para uno de sus referentes. La progenitora de Koke ha fallecido esta mañana en Madrid, razón por la que el conjunto madrileño ha solicitado a la UEFA una autorización para guardar un minuto de silencio en dos encuentros, el del primer equipo y el de la UEFA Youth League.

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El organismo ha accedido a la petición así como a tener la posibilidad de portar los brazaletes negros en conmemoración a Ana, que indudablemente estará presente en el recuerdo del centrocampista en el choque. Como señal de respeto el club también va a dejar la bandera rojiblanca a media asta, un mensaje que va vinculado al del propio club en su comunicado: "Desde el Atlético de Madrid queremos expresar nuestro más sentido pésame a todos sus familiares y amigos y en especial a Koke, capitán del primer equipo, y a Borja Resurrección, segundo entrenador del Juvenil A. Descanse en paz".

La convocatoria del Atlético, sin Koke

La mirada al Tercer Anfiteatro será una de las escenas más buscadas en la grada pero no del capitán, que es la gran ausencia en la convocatoria de Diego Simeone, que le da el día libre en Champions League. Una situación dolorosa que seguro dejará una marca especial en el estadio colchonero con el vínculo habitual entre jugador y afición en su reencuentro, posiblemente el próximo sábado 24 ante el RC Deportivo.