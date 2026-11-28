Álvaro Borrego 28 NOV 2026 - 16:26h.

El malagueño fue amonestado en el tramo final y no entendió esa tarjeta: "Quedó demostrado en el derbi y ahora que da igual que seas el capitán"

Por qué el Betis cambió el formato de los dorsales y del nombre de los jugadores con el Rayo

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Isco Alarcón se mostró muy autocrítico con la actuación de su equipo contra el Rayo Vallecano. El capitán del Real Betis no quiso poner "excusas" y reconoció que su equipo todavía tiene "margen de mejora", pero sí que se mostró más tajante con el criterio mostrado por el colegiado, que amonestó al mediapunta después de reclamar una acción desfavorable para los verdiblancos. El de Arroyo de la Miel valoró ese escenario con los compañeros de DAZN y señaló la disparidad de criterios arbitrales.

Qué ha pasado al final: "Ha habido una pequeña tangana en el banquillo, no sé muy bien lo que ha pasado. Le preguntaba al árbitro porque justo pitó una falta en contra nuestra por un leve pisotón que fue igual que el pisotón a Parrott dentro del área. Solo trato de entender los criterios que a veces utilizan. Quedó demostrado en el derbi y ahora que da igual que seas el capitán. No se puede hablar con ellos. No quiero que sirva con excusa, hemos perdido en un partido en el que pudimos estar mejor. Hemos fallado ocasiones, pero es fútbol. Nos duele no sumar de tres en casa, porque veníamos haciéndolo siempre a excepción del partido con el Barça. Igual que no nos relajamos con las victorias, ahora no nos podemos venir abajo".

Un partido espeso: "Al final los otros equipos también juegan. El Rayo ha hecho un muy buen partido. Hoy hemos caído en lo que nos lleva penalizando todo el año, jugar demasiado acelerado en metros finales, no acabando como deberíamos la jugada porque tenemos acercamiento con peligro y no estamos sabiendo finalizar de la mejor manera posible. A seguir trabajando, a seguir mejorando y a aprender de esta derrota".

Equipo revelación en Europa: "Nosotros no hacemos caso al ruido externo, nosotros trabajamos cada día para ser mejores e intentar hacer la mejor temporada posible, teniendo claro cuáles son nuestros objetivos y cuál es nuestra ambición. Hoy, en día de derrota, el equipo tiene mucho margen de mejora y estoy seguro de que esto solo ha sido un bache y pronto recuperaremos la senda de la victoria".