Álvaro Borrego 28 NOV 2026 - 13:32h.

El club celebró el Día Mundial de la Discapacidad y programó varios actos para visibilizarlo

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El Real Betis celebró este fin de semana, en la víspera del duelo contra el Rayo Vallecano, el Día de la Discapacidad, con el propósito de visibilizar a todos aquellos que sufren determinados obstáculos para llevar una vida normal. El club, a través de su Fundación, programó una serie de actos, desde la actuación de un DJ con Síndrome de Down, una interpretación inclusiva del himno con personas sordomudas o el cambio de formato de los dorsales, coloreados por béticos con discapacidad, además de la presentación de los tres equipos de la Fundación: el equipo Genuine, el equipo para personas amputadas y el equipo para personas con discapacidad visual.

Uno de los detalles más peculiares de la jornada se pudieron ver en los dorsales de los jugadores. Estos, tanto el nombre como el número, fueron diseñados por personas con discapacidad. El once inicial saltó con camisetas que incluyen dorsales diseñados y coloreados por personas con discapacidad de la Fundación TAS. Según explicaba el propio Real Betis, participar en un encargo como este les permite poner en práctica sus habilidades, tomar decisiones creativas, asumir responsabilidades dentro de un trabajo en equipo y ser reconocidos por miles de personas.

Unos segundos antes los béticos disfrutaron de la actuación del DJ Tino González, un chico con Síndrome de Down que, tras el calentamiento inicial, fue el encargado de amenizar la espera antes del pitido inicial.

Y justo después llegó la interpretación inclusiva del himno. Los tres equipos de la Fundación, junto con una asociación de personas sordomudas, salieron al centro del campo para interpretar el himno del Real Betis Balompié de manera inclusiva, combinando canto y lenguaje de signos. Además, como en cada partido, en el videomarcador se proyectó el himno en lenguaje de signos para aquellos aficionados que lo necesiten. El primer equipo también saltó al césped acompañado por socios con diversidad funcional.