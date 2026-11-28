Álvaro Borrego 28 NOV 2026 - 12:40h.

Varios cambios en el once de Pellegrini

Las 'crisis' efímeras de Manuel Pellegrini

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Real Betis Balompié y Rayo Vallecano miden sus fuerzas en La Cartuja en un duelo en el que el equipo del chileno Manuel Pellegrini busca mantener su fortaleza casera, con la moral por las nubes después de amarrar su clasificación en Champions League, y hacer bueno el punto obtenido en el derbi contra el Sevilla. Enfrente estará el cuadro que dirige Beñat San José, quien persigue darle la vuelta a su dinámica tras dos derrotas consecutivas ante la Real Sociedad y el Valencia y su peligrosa cercanía al descenso.

Pese al sabor agridulce del empate sobre la bocina ante el eterno rival, el Betis llega al choque después de casi certificar el pase a la siguiente ronda en Liga de Campeones ante el Slovan de Bratislava (0-2) y con el objetivo irrenunciable de seguir en la lucha por los puestos altos de la clasificación. Cuartos con 27 puntos, a cuatro del Atlético de Madrid, los de Pellegrini son sabedores de la importancia de los puntos y, para ello, saldrán a La Cartuja con la intensidad y concentración exigidas por un técnico que, fiel de su estilo, sale con varios cambios respecto al once que sacó el pasado martes en Eslovaquia.

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El resto del once no difiere en mucho al que el Betis sacó en el Sánchez Pizjuán, con la inclusión del colombiano Cucho Hernández, titular en Bratislava y que vuelve a ser el hombre de referencia arriba del equipo verdiblanco después de lograr los dos goles de la victoria ante el Slovan Es mucho lo que el punta cafetero le ofrece al cuadro bético más allá de su goles, ya que su versatilidad y capacidad de jugar sin balón y asociarse lo han convertido en el delantero franquicia de Pellegrini por delante del irlandés Troy Parrott, quien podría ser alternativa a lo largo del encuentro.

El Betis sale con Álvaro Valles; Bellerín, Marc Bartra, Natan, Junior Firpo; Marc Roca, Pablo Fornals; Antony, Isco, Ez Abde; y Cucho Hernández.

El Rayo busca evitar su caída libre

Enfrente está el Rayo Vallecano, que llega a la cita en un momento de dudas tras sumar solo tres puntos de los últimos doce en juego, en cuatro partidos saldados con una sola victoria y tres derrotas. Esas tres derrotas llegaron, además, sin que el equipo franjirrojo lograse marcar ni un solo gol, algo que preocupa tanto al vestuario como al cuerpo técnico, ya que la falta de acierto les está haciendo perder partidos y acercarse peligrosamente al descenso, algo que quieren evitar.

Para este partido Beñat San José contará desde el banquillo con el centrocampista Oscar Valentín, que estana en la última fase de una lesión en la rodilla derecha y ha podido entrar en la lista.

En cuanto al once titular lo más probable es que Beñat vuelva al esquema táctico de hace dos semanas tras los numerosos cambios que hizo la pasada jornada. De esta forma formaría de nuevo con una defensa de cuatro con Adriá Pedrosa en el lateral izquierdo y volver con Álvaro García al extremo zurdo. Otra novedad es que Pathé Ciss formará en el eje de la defensa junto a Lejeune y el exbético Bouaré regresará a la titularidad.

El Rayo Vallecano sale con: Audero; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa; Unai López, Bouaré; De Frutos, Isi, Álvaro; Camello.