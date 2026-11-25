Ángel Cotán 25 NOV 2026 - 23:07h.

Aún restan tres jornadas por disputarse

Cuál es el porcentaje real del Betis para acceder al top 8 de la Champions League según los puntos que consiga

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La Fase Liga de la UEFA Champions League llega al momento decisivo. Una vez finalizada la quinta jornada del gran torneo de clubes a nivel europeo, los equipos se lo juegan todo en las últimas tres citas. Con dos meses por delante, pues no será hasta el 27 de enero cuando finalice por completo, los cruces de playoff y octavos de final comienzan a vislumbrarse.

¿Cómo se calcula los cruces de playoff y octavos de Champions League?

Los equipos que finalicen la Fase Liga entre el noveno y el vigesimocuarto deberán jugar el playoff. Cada club tendrá hasta dos posibles rivales que saldrán de los siguientes cruces:

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El 9º y el 10º se enfrentarán al 23º y al 24º.

El 11º y el 12º se medirán al 21º y el 22º.

El 13º y 14º, ante el 19º y el 20º.

El 15º y el 16º, frente al 17º y el 18º.

Los conjuntos que alcancen el deseado 'Top 8' se ahorrarán una ronda y accederán directamente a LOS octavos de final. Allí, los cruces son los siguientes:

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El 1º y el 2º se enfrentarán a los dos ganadores del 15º y 16º vs 17º y 18º.

El 3º y el 4º, ante los ganadores del 13º y 14º vs 19º y 20º.

El 5º y el 6º, frente a los ganadores del 11º y 12º vs 21º y 22º.

El 7º y el 8º se medirá a los ganadores del 9º y 10º vs 23º y 24º.

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Estos son los posibles rivales de los españoles tras la jornada 5

El Real Madrid asalta el liderato tras el pinchazo del PSG. El equipo de José Mourinho esperaría en estos momentos en los octavos de final al 17º, 18º, 15º o 16º que en estos momentos son Stuttgart, Atlético de Madrid, Bayern de Múnich y Fenerbahce. En el cuarto escalón clasificatorio está el FC Barcelona tras su victoria ante el Sabah. El conjunto azulgrana se mediría en la siguiente fase al 19º, 20º, 13º o 14º que son actualmente el Manchester United, Bodo, Brujas y Galatasaray.

También se instala en el Top 8 el Real Betis. Los verdiblancos eludirían el playoff y se medirían en octavos al 21º, 22º, 11º o 12º que son LASK, Oporto, Aston Villa e Inter de Milán. Hay que bajar hasta el decimoctavo lugar para encontrar al Atlético de Madrid. El club rojiblanco jugaría en estos momentos el playoff ante el 17º, 15º o 16º que son actualmente el Stuttgart, Bayern de Múnich y Fenerbahce. De superar esta ronda previa, en octavos de final podría medirse al Real Madrid o al PSG.

Por último, el Villarreal CF también se sometería al playoff con el 23º, 9º y 10º como posibles rivales (RB Leipzig, Sporting de Portugal y Borussia Dortmund, respectivamente. Si superase este compromiso previo, el submarino amarillo se toparía en octavos de final con Arsenal o Manchester City.