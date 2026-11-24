Ángel Cotán 24 NOV 2026 - 23:10h.

Las victorias de Real Betis y Real Madrid aumentan considerablemente el porcentaje nacional

El Big Data predice el final de la Champions

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Real Madrid y Real Betis inauguraron una nueva jornada de UEFA Champions League para los representantes españoles. Ambos conjuntos estaban 'obligados' a hacer los deberes por el tipo de rival que tenían enfrente y no decepcionaron. Dos triunfos nacionales que, además de ser muy celebrados por sus aficionados, también son importantes para los clubes de LALIGA EA Sports que optan al goloso premio de la plaza extra.

El equipo verdiblanco visitaba al colista de esta Fase Liga y maduró su triunfo. Un doblete de Cucho Hernández bastó para conseguir una victoria solvente que coloca al Real Betis entre los mejores de toda la Liga de Campeones.

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En el Bernabéu se acabó disfrutando de lo lindo, pero también se sufrió. El PSV se adelantó desde los once metros, pero los cambios de José Mourinho al descanso lo cambiaron todo. Cinco goles para colocar al Real Madrid líder.

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España y la carrera por la plaza extra de Champions League

El próximo miércoles será el turno del resto de equipos españoles. En el turno de tarde, el FC Barcelona visitará al Sabah, mientras que el Villarreal CF, también a las 18:45 horas, visitará al Slavia de Praga. Por su parte, el Atlético de Madrid echará el cierre a esta quinta jornada con su encuentro en el Metropolitano ante el Viking.

¿Y cómo queda la clasificación por la plaza extra de la Champions League? España aumenta su porcentaje de éxito final gracias a los triunfos de Betis y Madrid. Las plazas, de momento, siguen teniendo dueño. Inglaterra lidera la tabla con 9.388 puntos, seguido de cerca con Portugal con 9.300 y cuatro representantes menos.

A partir de ahí, un pelotón de candidatos entre los que vuelve a estar España tras los tropiezos de la última jornada en el viejo continente. Alemania con 8.714, Bélgica con 8.400 y nuestro país con 8.375 se acercan a las dos plazas de privilegio.

En estos momentos, y siempre y cuando España lograse finalizar entre los dos primeros clasificados, los equipos beneficiados en LALIGA EA Sports serían: Real Sociedad (Champions League), Sevilla FC (Europa League) y Racing de Santander (Conference League).