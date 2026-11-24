Vinícius vuelve a un once con seis cambios

El precio por el que el Real Madrid podría dejar salir a Endrick

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Alineaciones confirmadas en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid vuelve a su competición fetiche en busca de su décima victoria consecutiva recibiendo al PSV en este partido correspondiente a la jornada 5 de la Champions League. Un duelo en el que los blancos intentarán mantener su pleno de victorias europeas para alzarse a lo más alto de la tabla clasificatoria y que está marcado por el regreso a la titularidad de Vinícius.

Once del Real Madrid: bajas y novedades

José Mourinho ha realizado una pequeña revolución respecto al partido ante el Celta. Y es que introduce un total de seis cambios, con una línea defensiva totalmente nueva, Tchouaméni entrando en la medular y la adelantada titularidad de Vinícius, que no provoca la suplencia de Diomande sino de Bellingham, a quien le toca descansar.

El Real Madrid sale de inicio con Courtois; Fede Valverde, Militao, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva; Diomande, Arda Güler, Vinícius; y Mbappé.

En el banquillo blanco estarán Lunin, Mestre, Huijsen, Bellingham, Camavinga, Alexander-Arnold, Konaté, Carreras, Carlos Espí, Dumfries y Thiago Pitarch.

Once del PSV: bajas y novedades

El PSV sale de inicio con Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Wanner, Mijnans, Sano; Perisic, Van Bommbel y Til.

En el banquillo del equipo neerlandés estarán Olij, Smolenaars, Gasioroswki, Flamingo, Pepi, Bajraktarevic, Sidillia, Man, Lammers, Noah Fernandez y Santos.