Juan Pérez 24 NOV 2026 - 09:09h.

El análisis en El Larguero sobre la situación del tercer delantero de la plantilla

La lesión de Endrick tras el partido del Celta: qué tiene, parte médico y posible tiempo de baja

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El Real Madrid tiene por delante una de las decisiones más importantes para su futuro a corto plazo con la posible venta de Endrick, una inyección económica inesperada con un precio de salida. La reciente subida de la oferta del Milan por hacerse con los servicios del joven brasileño deja muchas preguntas en el entorno blanco hasta el punto de analizar todas las posibilidades para dejar salir al que actualmente es el tercer delantero de la plantilla.

Endrick deja todos los entresijos de la operación salida para el mes de enero mientras la suma de equipos europeos se centran en él, y el Real Madrid debe tomar una decisión al respecto. Con la negativa actual de Mourinho frente al sonado montante económico de su venta, el análisis pasa por entender qué supone recibir un precio tan elevado por un jugador que apenas tiene minutos, y que no juega en su posición.

El último análisis desde El Larguero deja una reflexión de Antonio Romero después de la exposición de Manu Carreño sobre lo que pueden significar 70 millones en las arcas blancas. Romero da su opinión sobre lo que debe pensar el Real Madrid ante ese precio: "Yo creo que si la pasta es esa, es para pensárselo. Por un futbolista que está teniendo una participación residual, con todo el respecot, el potencial es uno y la realidad es otra. A mí me dan 70 millones por Endrick tal y como está el Real Madrid tiene otras necesidades para cubrir", aclara.

En esa misma línea el periodista aclara que entiende la negativa del técnico portugués, pero hay una razón mayor para tomar la decisión: "Todos los entrenadores es egoísta y Mourinho también, y es evidente que con cuantos más futbolistas cuenten mejor porque la temporada se hace larga y no han llegado las primeras curvas, pero el dato objetivo es que cuando Endrick ha salido al campo lo mete en la banda derecha, como Mbappé lo tiene que jugar todo y Espí juega un ratito", explica.

Y la realidad del conjunto blanco ahora mismo es la que es según Romero, porque "si Mbappé un día falta la primera opción es Endrick, pero la realidad a día de hoy de lo que se ha jugado es que el segundo goleador del equipo no es Endrick, es Carlos Espí. Yo 70 kilos por un futbolista que es el 19-20 de la plantilla es una oferta a tener en cuenta y en consideración". Un precio desorbitado que eleva el pago en su día del Real Madrid sin llegar a las posibilidades que prometía su fichaje.