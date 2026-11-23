Pablo Sánchez 23 NOV 2026 - 12:57h.

La renovación de Brahim, la próxima en el Real Madrid: solo un jugador acabaría contrato en 2027

Mala noticia de cara al duelo de Champions

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El Real Madrid ha sufrido esta semana un nuevo contratiempo en forma de lesión de cara al duelo de Champions de este martes frente al PSV. Se trata de Endrick. El brasileño no estará disponible debido a una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda, una dolencia que le mantendré lejos de los terrenos de juego alrededor de dos semanas.

El parte médico del Real Madrid

Este ha sido el parte médico emitido por el Real Madrid para informar sobre la lesión de Endrick.

Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Endrick por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda. Pendiente de evolución.

Endrick jugó 19 minutos contra el Celta de Vigo el pasado sábado. En total, ha participado en siete encuentros oficiales con el Real Madrid esta temporada, en los que acumula un gol, ante la Roma, además de en cinco con Brasil, en los que suma un gol y dos asistencias.

El delantero brasileño comenzó la temporada con otra lesión muscular sufrida durante la preparación veraniega que le impidió estar disponible para los encuentros frente a Espanyol, Real Sociedad, Málaga y Betis.