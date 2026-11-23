Fran Fuentes 23 NOV 2026 - 12:06h.

El técnico portugués no quiere más despistes tras lo sucedido ante el conjunto celeste

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El Real Madrid venció frente al Celta de Vigo el pasado sábado y ya se prepara para medirse al PSV Eindhoven en la fase liga de la UEFA Champions League. Un encuentro en el que José Mourinho no quiere ni un solo despiste. Es por eso que el técnico portugués ha elevado el nivel de exigencia en la sesión de este lunes, previa al encuentro europeo. Y es que, durante muchos minutos, el conjunto blanco sufrió ante los celestes, razón por la cual Mou se ha puesto serio en el entrenamiento de hoy, exigiendo mucha más intensidad y concentración para evitar despistes como los de la última jornada. En el vídeo superior que encabeza la noticia se puede ver perfectamente el mosqueo del técnico luso y cómo aprieta a sus futbolistas para que esas faltas de atención no vuelvan a sucederse.

El cambio de Vinicius que lo cambia todo en el entrenamiento del Real Madrid

Para más inri, durante el partidillo del entrenamiento se ha dado una circunstancia curiosa. Y es que Mourinho estaba aleccionando a uno de los dos equipos, exigiéndole un puntito más de intensidad. En ese equipo se encontraba Vinicius Júnior, hasta que el técnico portugués ha decidido hacer una modificación y cambiar de equipos al brasileño por Yan Diomande, que estaba atacando en el otro grupo. Justo después, en un momento que han captado las cámaras de ElDesmarque, el equipo al que el entrenador había exigido que elevara el nivel, ya con el jugador costamarfileño en sus filas, logró hilvanar una jugada y marcar gol.

El suceso no deja de ser curioso, porque no son pocas las voces que señalan que Diomande debe ser el titular de la banda izquierda en el conjunto blanco debido a que su intensidad, esfuerzo físico, trabajo defensivo y concentración durante los 90 minutos son mucho más elevados que los que Vinicius Júnior suele ejercer. El entrenamiento del conjunto blanco les da la razón.