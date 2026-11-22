Ángel Cotán 22 NOV 2026 - 20:35h.

El lateral se pierde un partido especial para él

Alineaciones confirmadas de Getafe y Atlético de Madrid en la jornada 13 de LALIGA EA Sports

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Dani Carvajal, con una lesión muscular en la pierna izquierda, es baja de última hora para el partido que el Getafe disputará este domingo ante el Atlético de Madrid en el Coliseum y Andrés García ocupará su puesto en el lateral derecho.

El Getafe comunicó la lesión del defensa y señaló que “su evolución marcará su futura disponibilidad”. El club no precisó el tiempo de baja.

Es la segunda baja del día para José Bordalás, que por la mañana ya perdió al defensa uruguayo Sebastián Boselli para el encuentro de la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports.

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El parte médico de Dani Carvajal y los problemas del Getafe

Nada más conocerse la alineación titular, el Getafe compartió el parte médico de Dani Carvajal: "Dani Carvajal sufre una lesión muscular en su pierna izquierda". José Bordalás ha perdido a última hora a Dani Carvajal y a Sebastián Boselli, que se han caído de una convocatoria en la que sí ha entrado de regreso Zaid Romero, directo al eje de la zaga del once titular. Entre las ausencias también destaca la de Nemanja Gudelj por sanción al cumplir ciclo de amarillas, mientras que tampoco están disponibles por sus distintos problemas físicos Juanmi y Christantus Uche.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, sale este domingo con el once previsto, con Julián Alvarez como delantero, en el partido de LaLiga EA Sports contra el Getafe en el Coliseum, en el que José Bordalás prescinde de inicio de Martín Satriano y alinea en ataque a Iván Azón junto a Enes Unal.

El conjunto rojiblanco sale con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko y Alejandro Grimaldo, en la defensa; Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Koke Resurrección, en el centro del campo; y Giuliano Simeone, Julián Alvarez y Álex Baena, en el ataque.

En el Getafe, con las bajas de última hora de Dani Carvajal y Sebastián Boselli, José Bordalás, su técnico, cuenta de inicio con David Soria; Andrés García, Zaid Romero, Djené Dakonam, Ives Valou, Johan Mojica; Ramon Terrats, Francho Serrano, Orel Mangala; Enes Ünal e Iván Azón.