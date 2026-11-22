Ángel Cotán 22 NOV 2026 - 18:56h.

El técnico, muy insatisfecho en sala de prensa

El uno por uno de la Real Sociedad ante el Racing con dos grandes señalados en El Sardinero

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Pellegrino Matarazzo compareció en sala de prensa tras la derrota txuri urdin en El Sardinero. El técnico de la Real Sociedad, muy descontento con el resultado ante el Racing de Santander, lamentó el incomprensible inicio de partido de su equipo, así como las numerosas ocasiones erradas de cara a portería rival. Además, el entrenador estadounidense confirmó un nuevo lesionado.

Antes de acudir a la sala de prensa, Matarazzo atendió al micrófono de Movistar Plus y analizó la derrota de su equipo: "Al principio de la primera parte y también de la segunda. Cuando hemos estado cero a cero hemos tenidos dos oportunidades para adelantarnos, pero hemos sufrido mucho con errores muy simples. No hemos entrado muy bien, hemos ido a cabecear y hemos chocado... han sido bastantes ocasiones importantes y ha sido la clave del partido. Hemos creado mucho y podríamos haber marcado más, pero es difícil ganar cuando concedes de esta manera".

Eso sí, el entrenador no cree que sea un frenazo a la buena dinámica que venía protagonizando la Real Sociedad: "Hay días en los que te falta precisión, hemos luchado hasta el final pero nos ha faltado esa frialdad, ese fuego y precisión. Bueno, no creo que sea un frenazo, no hemos conseguido puntos pero por supuesto tenemos que mirar al próximo partido del jueves".

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Las palabras de Pellegrino Matarazzo tras caer en El Sardinero

La posible lesión de Jon Mikel Aramburu con la Europa League y el Sevilla FC en el horizonte. "Desafortunadamente recibió un golpe fuerte en la cadera. Tenemos que examinarlo más de cerca para ver qué tiene exactamente, si es solo una contusión fuerte o algo más, pero esperemos que sea lo mejor".

Piropos al Racing de Santander: "Me gusta mucho su manera de atacar. Me gusta cómo mantienen su estructura muy compacta. Es un estilo bonito y no es fácil de defender. No es casualidad que hayan marcado tantos goles y ganado tantos partidos aquí en casa. También tienen una afición muy pasional".