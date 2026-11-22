Ángel Cotán 22 NOV 2026 - 17:14h.

El equipo costasoleño, en busca de la ansiada primera victoria

Las dos cláusulas que marcarán el futuro de Juan Cruz en el Málaga

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El Sadar acoge este domingo un duelo por la zona baja de LALIGA EA Sports. Osasuna suma tres jornadas consecutivas sin ganar y el efecto Jagoba Arrasate parece haberse diluido. Enfrente estará un Málaga que tras doce encuentros sigue sin conocer la victoria en su celebrado regreso a la élite nacional. Un choque de muchas necesidades.

Arrasate ha alertado de las virtudes del conjunto malagueño: “Es un equipo que hace muchas cosas bien. En las últimas jornadas ha cambiado de estructura y no será un partido sencillo, para nada. Respetamos mucho al Málaga. Si tiene el balón, vamos a sufrir y tenemos que llevar el partido a nuestro terreno para tener más opciones de ganar”.

Por su parte, el Málaga llega a El Sadar con la obligación, de revertir su delicada situación como colista de LaLiga EA Sports con el que sería su primer triunfo del curso, después de haber sumado solo 5 puntos en doce jornadas.

El conjunto blanquiazul está a seis puntos de la permanencia, pero las sensaciones mostradas en los últimos partidos, con dos derrotas seguidas en el campo del Betis (2-1) y en casa ante el Racing (1-2), no invitan al optimismo. Además, visita a un rival muy fiable en su estadio, pero El Sadar no se le ha dado mal.

El once titular de Osasuna

Jagoba Arrasate apuesta por el siguiente equipo de inicio: Sergio Herrera vuelve a la portería en una alineación en la que destacan futbolistas como Moncayola, Budimir o Kike Barja. En el banquillo esperarán activos como Iker Muñoz o Moro.

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La alineación confirmada del Málaga

Por su parte, Juanfran Funes sale con este once titular: Alfonso Herrero, capitán del equipo boquerón, volverá a defender los tres palos. En ataque, el técnico costasoleño apuesta de primeras por Niño y deja en el banquillo a Chupe. También destaca la titularidad de futbolistas importantes como Larrubia o Joaquín.