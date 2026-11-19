Pablo Sánchez 19 NOV 2026 - 19:03h.

El banquillo del Málaga recibe propuestas y Loren Juarros decide por Juanfran Funes

Una lesión ha lastrado su temporada en Martiricos

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El Málaga afronta un mercado de invierno movido para tratar de darle una vuelta de tuerca a la situación actual. El equipo andaluz aún no ha logrado el primer triunfo en LALIGA EA SPORTS y solo suma cinco puntos en su casillero, una cantidad con la que difícilmente se puede pensar en la salvación en estos momentos. Dentro de esa revolución invernal que preparan Loren Juarros y su equipo está el nombre de Juan Cruz, cuyo rendimiento en la entidad está lejos de lo que se pensaba a su llegada.

Una lesión muscular en el bíceps femoral derecho ha mantenido a Juan Cruz apartado alrededor de dos meses, un tiempo que se ha prolongado debido a una recaída posterior. Esto ha provocado que su aportación a la causa haya sido, de momento, escasa. Tanto que su futuro podría verse bastante condicionado debido a ello.

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Las dos cláusulas de Juan Cruz

Por un lado, entre las posibilidades que maneja el Málaga para el mercado de invierno está la de romper la cesión de Juan Cruz, aunque para ello necesita el visto bueno del Leganés. Si el conjunto pepinero no desea acometer este movimiento, el futbolista tendría que terminar la temporada en La Rosaleda. Por otro, la continuidad del atacante en Martiricos dependerá de la permanencia del club, un objetivo que se va complicando jornada tras jornada. El acuerdo de Málaga y Leganés incluía una cláusula que indicaba que el jugador solo podría continuar en caso de lograr la salvación.

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Por delante aún queda mucha temporada, pero la situación actual del equipo dificulta bastante que Juan Cruz siga en la entidad más allá del próximo mes de junio.