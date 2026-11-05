Ángel Cotán 05 NOV 2026 - 11:05h.

La situación clasificatoria del club costasoleño obliga a la reflexión

El Big Data predice el final de LALIGA EA Sports tras la jornada 11: el Valencia se salva y Europa se divide

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Una auténtica final... en noviembre. El Málaga CF sigue dando la cara en LALIGA EA Sports con un puñado de chavales de la cantera aunque ya son once las jornadas sin ganar. Los cinco empates no permiten al club de Martiricos sacar la cabeza en la tabla clasificatoria y no se contempla otro escenario que el triunfo ante otro recién ascendido como el Racing de Santander.

En cualquier otro equipo de Primera División, la racha malaguista habría provocado un cambio en el banquillo, pero el contexto de Juanfran Funes es diferente. El gran artífice del celebrado regreso a la élite nacional, sin grandes refuerzos en el pasado mercado de verano, sigue teniendo crédito de momento.

La situación del banquillo del Málaga y de Juanfran Funes

Así lo avanza MARCA. El club costasoleño, con Loren Juarros a la cabeza en esta decisión deportiva, apostaría por mantener en el cargo a Juanfran Funes incluso en caso de derrota ante el Racing, sin embargo, las formas serán importantes. Un resultado doloroso o un ambiente caldeado en La Rosaleda podrían alterar la hoja de ruta con el entrenador boquerón.

Además, la citada fuente ya desliza movimientos alrededor del banquillo blanquiazul. El Málaga, con el gran atractivo de disputar la Primera División, estaría recibiendo candidaturas de varios entrenadores que están convencidos de poder revertir la complicada situación clasificatoria.

Por el momento, el club traslada todos estos intereses a un Loren Juarros que tiene claro su modelo de dirección. Juanfran Funes sigue siendo el líder del equipo costasoleño, y salvo tragedia deportiva de peso, también trabajará durante el próximo parón internacional de selecciones con el grupo blanquiazul. Sin duda, la victoria ante el Racing de Santander espantaría muchos fantasmas y permitiría al equipo malaguista trabajar con la cabeza limpia en los largos días sin competición oficial.