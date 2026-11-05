Ángel Cotán 05 NOV 2026 - 10:15h.

El cruce de comunicados, el último capítulo público

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El derbi vasco del pasado fin de semana sigue dando que hablar. La victoria del Athletic Club propiciada por un polémico penalti de Jon Aramburu sobre Nico Williams motiva las quejas de la Real Sociedad. Los clubes, siempre modélicos antes, durante y después de este tipo de enfrentamientos, han protagonizado un cruce de opiniones públicas con el lío arbitral como protagonista.

Tras el reconocido error del sensor interno del balón por parte del CTA, el análisis de 'Tiempo de Revisión' fue la gota que colmó el vaso. Y tras todas estas manifestaciones públicas, Iturralde González tiene claro quién es el culpable.

Iturralde González y el enfrentamiento público entre Athletic y Real Sociedad

El que fuera árbitro internacional analizó toda la polémica en el micrófono de El Larguero de la Cadena SER. Allí, el ahora analista arbitral, fue cuestionado por el cruce de comunicados de Athletic y Real Sociedad. Un sinsentido cuyo foco se encuentra en las múltiples exposiciones del CTA: "Y que dicen que lo más seguro que el último que toca es Aramburu, es decir, no es penalti. Y hoy sale 'Tiempo de Revisión' que está bien y que es penalti. Y dices: '¡Ostras, macho! ¿A quién me creo?'. No sé, yo creo que es un poco... un poco desastre".

El último cruce público tras el derbi vasco

El Athletic Club emitió este miércoles un comunicado en el que pide "cuidar" a los árbitros y cuyo respeto es un principio "irrenunciable y compartido por todos los protagonistas del fútbol", tras lo ocurrido ante la Real Sociedad, en el que el CTA confirmó que la decisión del penalti fue correcta.

Todo ocurre respecto al penalti señalado en el derbi vasco Athletic Club-Real Sociedad (2-1) por una acción de Aramburu sobre Nico Williams (m.46) y que supuso el 2-1 de la victoria bilbaína, en la que el CTA señaló que el VAR "confirmó el penalti apoyándose en la información que ofreció la tecnología".

Sin embargo, este lunes el Comité Técnico de Árbitros (CTA) reconoció la existencia de una incidencia técnica en la señal del balón inteligente durante el encuentro disputado en San Mamés. Lo que ha generado la indignación en la Real Sociedad, quién "denunció" errores en la jugada y exigió "revisar" los protocolos del VAR.

En un comunicado, el equipo donostiarra denuncia tres situaciones distintas en la jugada del penalti señalado en contra en el que señala directamente a un "error de apreciación" del árbitro, un fallo en el protocolo de revisión de la sala VOR y un "desfase de sincronización" en el sistema tecnológico Connected Ball.

Como respuesta a la denuncia del club gipuzcuano, el Athletic Club defiende a los árbitros y dice que "cuidar a los árbitros es cuidar al fútbol", así como que el respeto al colectivo arbitral "debe constituir un principio irrenunciable y compartido por todos los protagonistas del fútbol".

"El fútbol no sería posible sin la figura del árbitro, que es quien garantiza el cumplimiento de las reglas del juego. Su labor, ejercida desde una posición de permanente exposición y escrutinio, resulta indispensable para el desarrollo de la competición. Se resignan a que su mayor mérito sea pasar desapercibidos, y desempeñan su función sabiendo que recibirán constantes protestas de todas las partes implicadas", dijo el Athletic Club.

Por ello recuerdan que los árbitros son personas y también se equivocan, porque el error "forma parte del deporte" y no puede ser perseguido por las decisiones que toma y reafirman su compromiso con la defensa del colectivo arbitral.

"Un compromiso que el Club ha mantenido tanto en situaciones en las que las decisiones arbitrales le han perjudicado, como sucedió ante el Sevilla, según reconoció posteriormente el propio CTA, como en aquellas en las que las decisiones han sido favorables a sus intereses, como en el último encuentro disputado, en el que el CTA ha confirmado que la decisión arbitral en la jugada del penalti fue correcta" termina el comunicado del club rojiblanco.