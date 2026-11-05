Ángel Cotán 05 NOV 2026 - 09:45h.

El candidato a la presidencia abordaría este asunto próximamente en campaña

Luis de la Fuente decide por una lista de España con varias bajas: novedades y sorpresas

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Aún queda un mundo, pero España prepara con la antelación que requiere la organización del Mundial 2030. El gran torneo futbolístico se celebrará en varias partes del mundo, con encuentros iniciales conmemorativos en Uruguay, Argentina y Paraguay, mientras que las sedes principales que acompañarán a nuestro país serán Portugal y Marruecos.

La RFEF ultima la definición de todos los estadios nacionales que albergarán encuentros de la cita mundialista, aunque la gran incógnita la protagoniza la final del torneo. El Bernabéu y el Camp Nou son las principales opciones, pero la insistencia de Marruecos y su fuerza política lo dejan todo muy abierto.

Una posibilidad que no es del agrado de la Federación española ni de sus aficionados. Por esta razón, y en plena campaña electoral en España, Alberto Núñez Feijóo estaría decidido a dar un vuelco a la candidatura nacional en el Mundial 2030.

Feijóo apuesta por dar un vuelco al Mundial 2030 de España

Así lo avanzaba Juanma Castaño en el último programa de El Partidazo de COPE. El presentador asegura que la idea está en la cabeza de Alberto Núñez Feijóo y próximamente lanzaría esta propuesta en plena campaña electoral: "Por cierto, viene otro tema gordo en campaña electoral. Según hemos sabido, Feijóo va a poner sobre la mesa en campaña que, si la FIFA no le da la final del Mundial a España, España se retire de la organización del Mundial 2030".

La citada fuente dejó abierta la posibilidad de recibir posibles consecuencias si se hace pública esta propuesta en plena campaña electoral: "Feijóo tiene en la cabeza decir esto en campaña de, si la FIFA no le da la final del Mundial 2030 a España, España debe retirarse de la organización del Mundial 2030. Es algo contundente y que vamos a ver qué consecuencias podría tener".