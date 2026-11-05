Luis de la Fuente decide por una lista de España con varias bajas: novedades y sorpresas

Ángel Cotán 05 NOV 2026 - 09:10h.

La baja de Rodri abre un hueco en el centro del campo y a expensas de la jornada liguera hay otra ausencia confirmada

LALIGA toma una decisión sobre el aplazamiento de todo el fútbol: "Gran homenaje a Jesús de Miguel"

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El fútbol español sigue su camino tras el mazazo recibido por la muerte de Jesús de Miguel pero su recuerdo sigue vivo. Palpable en la pasada jornada de UEFA Champions League, se espera otro homenaje al futbolista fallecido del CD Tenerife de parte de la campeona del mundo. Sin duda, su figura tendrá hueco en las palabras de un Luis de la Fuente que antes deberá decidir por una nueva lista de convocados.

El seleccionador nacional emitirá en las próximas horas su citación para los dos próximos compromisos en la Nations League contra República Checa e Inglaterra. Y en esta ocasión hay bajas y novedades confirmadas, así como todo hace indicar que habrá sorpresas.

Las bajas, novedades y sorpresas de la lista de Luis de la Fuente

A la espera de posibles lesiones en la jornada liguera que debe disputarse este fin de semana, España ya sabe que no podrá contar con figuras clave. Comenzando por su capitán, ya que el pasado miércoles se confirmó la lesión de Rodri Hernández. El centrocampista apunta a un mes de baja, por lo que se abre un hueco en la medular.

La otra ausencia confirmada la protagoniza Dani Olmo. Figura fundamental en los esquemas de Luis de la Fuente, el centrocampista ofensivo cayó lesionado en París ante el PSG. La buena noticia es la recuperación de un Eric García que lleva días tocando balón y estará disponible para el próximo encuentro liguero.

Además de las dos bajas confirmadas, hay dos regresos asegurados. Joan García regresó con normalidad a la competición, y salvo sorpresa, cerrará la puerta a Josep Martínez y a Álvaro Valles, la gran sensación bajo palos del campeonato doméstico. De igual forma, Pedro Porro está de vuelta y dejará fuera a Iván Fresneda.

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De esta forma, y salvo cambios de última hora, el interés se concentra en el centro del campo. El gran favorito para sustituir a Rodri es Pablo Barrios pese a no actuar como pivote en el Atlético de Madrid. Otros nombres que están sobre la mesa son los de Marc Roca (Real Betis), Luis Milla (Como 1907) y Sergi Altimira (Sporting de Portugal).

Luis de la Fuente también podría apostar por cambiar la posición de Fabián Ruiz y citar a otro tipo de futbolista como Javi Guerra (Valencia CF) o Pablo Fornals (Real Betis) sin obviar a un Isco Alarcón (Real Betis) que gusta y mucho al técnico español.

¿Cuándo se conocerá la convocatoria de España para este parón de noviembre?

El seleccionador español, Luis de la Fuente, dará a conocer el viernes 6 de noviembre la lista de jugadores convocados para los dos últimos compromisos de la fase de grupos de la Liga de Naciones contra República Checa e Inglaterra.

Tras las primeras cuatro jornadas, España lidera el grupo C con 12 puntos y ya está clasificada para la próxima ronda de los cuartos de final. Únicamente queda dilucidar si lo hará como primera o segunda de grupo.

Los dos últimos partidos de la fase de grupos son contra República Checa, en Praga, el jueves 12 de noviembre, y contra Inglaterra, en el Estadio Metropolitano de Madrid, el domingo 15.

El técnico riojano atenderá a los medios de comunicación a partir de las 12:30 horas CET en el estadio Metropolitano del Club Atlético de Madrid. Antes, a las 11:30, se conocerá la lista de convocados para las citas internacionales a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

La concentración de la Selección española absoluta empezará el lunes 9 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Los jugadores convocados por el seleccionador estarán citados a partir de las 13:00 horas.