Fran Fuentes 05 NOV 2026 - 07:32h.

La campaña se marca como objetivo 50.000 euros, pero ha alcanzado el 65% en tan solo un día

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La tragedia de Jesús de Miguel ha dado la vuelta al mundo. Tanto es así que en numerosos campos de Europa se ha guardado un minuto de silencio por la muerte del futbolista. Sin embargo, hay quien considera que todas estas muestras de cariño, más allá de una señal de respeto, servirán de poca ayuda para la familia el día de mañana. Es por eso que han arrancado diversas iniciativas particulares destinadas a recaudar fondos para ayudar a la familia del delantero. Una de ellas, impulsada por el jugador del Hércules Fran Sol, ya ha recaudado más de 32.000 euros.

Se trata de una campaña de donaciones a través de la página Gofundme. Esta campaña se ha marcado un objetivo de 50.000 euros para ayudar a la familia, aunque en apenas un día ya ha recaudado el 65% del objetivo final. En este sentido, personalidades como Luna Serrat, actriz y pareja de Dani Ceballos, así como otros futbolistas como Álex Baena, Álvaro Morata, Peter Federico o Carles Aleñà, entre muchos otros, también han querido aportar su granito de arena para ayudar a la familia. Aunque, por encima de todas, destaca una donación anónima de 10.000 euros. Este es el enlace, para aquellos que quieran sumar: https://www.gofundme.com/f/familia-jesus-de-miguel

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Fran Sol explica la campaña en favor de la familia de Jesús de Miguel

El propio jugador lo ha explicado en una entrevista con DAZN: "Ha sido algo espontáneo. Estaba en mi casa, no me quería meter en el Instagram, no quería ver más noticias de estas y, bueno, inevitablemente, pasaron las horas y me metí, dije, ¿por qué todo el mundo está poniendo fotos, están posteando cosas que, bueno, que dan apoyo moral, obviamente, pero no dan algo tangible como tal. Entonces, bueno, se me ocurrió esta iniciativa que se hace en otros países y dije, bueno, ¿por qué no? A pesar de que yo personalmente no le conocía, sí que es verdad que al haber jugado ahí soy delantero, me he dado muchos golpes con los porteros también y con defensas. Bueno, pues me gustaría dar esta iniciativa para ayudarles", comenta.

En este sentido, Fran Sol entiende que hacía falta un apoyo real: "Hay un enlace y desde ahí se puede hacer el pago con Apple Pay, con el móvil. Es muy sencillo, se puede donar. Luego todo ese dinero está entrando a mi cuenta de Revolut y en cuanto finalice la recaudación, yo ya me he ido poniendo en contacto con el Tenerife para ver si me pueden dar, cuando ellos consideren oportuno, el contacto de su familia, de algún familiar y todo el dinero transferírselo a ellos. Va a ser todo muy transparente, muy sencillo. Todo el dinero va a ir destinado tanto a su mujer, su hija, sus padres, su familia, para que por lo menos sientan el apoyo de una manera un poquito más tangible de la que le estábamos dando con estos posts, con estos retuiteos. Yo creo que por lo menos van a sentir el calor del mundo del fútbol de una manera un poco más cercana", sentencia.