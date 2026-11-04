Ángel Cotán 04 NOV 2026 - 07:20h.

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

El máximo accionista y el director deportivo atienden a El Chiringuito

Compartir







Jesús de Miguel ha dejado huella en el Heliodoro Rodríguez López. Tras conocerse la fatídica noticia, el feudo tinerfeño se llenó de homenajes y agradecimientos a un futbolista humilde que se vació por su club y perdió la vida antes de tiempo ejerciendo su profesión. Tras unas primeras horas muy duras, la directiva del CD Tenerife atendió a la cámara de El Chiringuito.

La directiva del Tenerife, emocionada en el recuerdo a Jesús de Miguel

Rayco García, visiblemente emocionado ante la cámara de El Chiringuito, no pudo decir mucho: "¿Qué tal? Buenas noches, Josep. Muchísimas gracias a todos". A renglón seguido entró en escena Manu Guill, el director deportivo del Tenerife, para explicar cómo va a funcionar el club en los próximos días para el homenaje a Jesús de Miguel.

El dirigente del Tenerife explicó los pasos a seguir en estos difíciles momentos: "Pf, hola, ¿Qué tal? La verdad es que no lo tenemos muy claro aún, la idea de la familia al final es el poder trasladar el cuerpo lo antes posible a su pueblo, un pueblecito de Toledo donde será el sepelio. Ahora mismo, el cuerpo de Jesús está en el hospital, está con la autopsia, y la familia está en el tanatorio esperando. Y bueno, como te digo, la idea es efectuar el traslado lo antes posible, y una vez que se efectúe el traslado, marcharemos todos a la península a darle el último adiós".

PUEDE INTERESARTE El Big Data predice el final de LALIGA EA Sports tras la jornada 11: el Valencia se salva y Europa se divide

Manu Guill compartió algunos detalles del viaje que realizará el club tinerfeño para estar presente en el último adiós a su futbolista: "La idea es que podamos viajar todos los integrantes de la primera plantilla, el consejo de administración y que podamos acompañar a la familia y darle esa despedida a Jesús".

Por último, el director deportivo puso en valor el apoyo que está brindando toda la afición del CD Tenerife a la familia de Jesús de Miguel: "Es el cariño de una afición, de una gente, a la que Jesús nos dio mucho tanto a nivel futbolístico como personal. Era una persona cercana, humilde, una persona de las que te llega, y creo que este es el cariño merecido de una afición que ha sabido estar con él en estos momentos tan difíciles. La imagen habla por sí sola, el estar aquí solo te pone los pelos de punta. Es difícil vivir todo esto y volver a la cotidianidad no va a ser fácil, pero... es lo que nos ha tocado vivir y estamos hechos polvo. Esa es la realidad".

El Chiringuito, a las 00:00h los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.