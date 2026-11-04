Ángel Cotán 04 NOV 2026 - 06:50h.

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El tertuliano no da opciones al conjunto madridista

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La cuarta jornada de la UEFA Champions League devolvió la sonrisa al FC Barcelona. La victoria del equipo de Hansi Flick sobre el Aston Villa de Unai Emery le asienta en el top 8, aunque sigue a la estela del intratable PSG. Este miércoles será el turno del Real Madrid, sin embargo, en El Chiringuito algunos tertulianos no le ven con opciones de alzarse con el título.

Es el caso de Lobo Carrasco, pues en su análisis de esta Champions no incluye al conjunto de José Mourinho entre los favoritos para conquistar 'La Orejona'. El ahora tertuliano confecciona una lista de cuatro equipos y solo hay un español.

Lobo Carrasco no cuenta con el Real Madrid para la Champions

El tertuliano comenzó su reflexión sobre la presente edición de la UEFA Champions League recordando el PSG - FC Barcelona de la pasada jornada: "Yo soy muy optimista, ya te lo he dicho. En la semana difícil, en los últimos diez minutos no los supimos negociar, pero estuvimos a punto de remontarle al PSG. El PSG tiene unos automatismos que son la leche, y sin tener un caudal físico enorme, vinieron arriba, nos presionaron otra vez, nos sorprendieron, nos facturaron y nos sacaron".

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Eso sí, Lobo Carrasco usó este encuentro para exponer su lista de cuatro candidatos al título de la Liga de Campeones sin incluir al Real Madrid: "Cuando hablamos de fallos, quiero que pongan no solo los nuestros sino los de ellos. Cuando hablas de fragilidad, tú mira a ver cómo ven los demás equipos al Madrid, Barça, al Atleti... yo solamente les voy a decir una cosa. Para ganar la Champions, como campeón del mundo no de aquí de Europa, la pueden ganar PSG, Arsenal, Bayern de Múnich y Barcelona de momento. Para mí, los cuatro. ¿Cuál es el equipo más completo, el más intimidatorio y sin pelota el más demoledor? El PSG, eso no tengo ninguna duda".

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