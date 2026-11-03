Pablo Sánchez 03 NOV 2026 - 22:55h.

Silencio sepulcral en el Camp Nou en memoria de Jesús de Miguel y los fallecidos de Urda

Así jugaron los hombres de Hansi Flick

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El Barcelona volvió a imponer su ley y superó con holgura al Aston Villa en el duelo de la cuarta jornada de la Champions. Lamine Yamal abrió muy pronto el encuentor y el resto de goles no llegaron hasta el segundo tiempo. Fue ahí cuando apareció Raphinha para anotar un doblete y sentenciar el choque.

En ElDesmarque ponemos notas a la actuación de los jugadores del Barcelona frente al Aston Villa en el Camp Nou:

Joan García (7): Providencial para robarle la cartera a Nico Jackson cuando se plantaba a puerta vacía para marcar.

Brian Fariñas (7): Demostró jerarquía y tuvo mucho trabajo por su costado. Logró hacerse fuerte para minimizar los ataques del cuadro británico.

Gerard Martín (8): Bien al corte en varias acciones de peligro rival. Estuvo muy atento a los ataques del Aston Villa desde los costados al centro.

Cubarsí (8): Fue un muro para el Villa. Atrevido a la hora de sacar el balón, solidario en defensa y ordenado para frenar las acometidas del rival.

Joao Cancelo (9): Tras un gran partido en defensa, volvió a demostrar su olfato ofensivo. Se sacó de la chistera un jugadón personal para asistir a Raphinha en el 3-0.

Rodri (6): Controló el partido en la medular durante el primer tiempo pero Hansi decidió reservarlo en el intermedio. Marc Bernal entró por él.

Pedri (7): Volvió a liderar el centro del campo y a controlar los tiempos del partido.

Lamine Yamal (8): Siete minutos tardó en abrir la lata. Un regalo en el área lo aprovechó con un golpeo marca de la casa.

Fermín (7): La conexión con Lamine fue a más en el partido. Sus continuos desmarques generaron acciones de mucho peligro contra la portería rival

Gordon (8): Muy activo en ataque. Recuperaciones importantes y gran desequilibrio por su costado. Llevó mucho peligro a portería rival.

Raphinha (9): Fue de menos a más en el partido. La defensa inglesa sufrió con su velocidad. Mantiene su olfato afinado, como demostró en el segundo tiempo para anotar el segundo y el tercer tanto de su equipo. Movimientos de '9' puro.

Cambios

Marc Bernal (6): Entró para descanso de Rodri y cumplió a la perfección. Contemporizó y le dio tranquilidad al juego de su equipo cuando el balón pasó por sus pies.

De Jong (S.C.).

Gavi (S.C.).

Gabriel Jesus (6): Corrió, presionó y trató de conectar en numerosas ocasiones con sus compañeros. No encontró portería.

Balde (S.C.).