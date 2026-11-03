Redacción ElDesmarque 03 NOV 2026 - 10:46h.

Mounir Nasraoui cuestiona que el votante español del Balón de Oro eligiese al francés como primera opción y reclama que se valore más a los futbolistas nacionales

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Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ha criticado la decisión del periodista José Félix Díaz de situar a Kylian Mbappé por delante de su hijo en las votaciones del Balón de Oro 2026. En una entrevista concedida a Jota Jordi para su canal de YouTube, el padre del futbolista del Barcelona cuestionó que el único representante español del jurado eligiese al delantero francés como primera opción y lamentó que, a su juicio, en España no se apoye al jugador nacional.

Mounir Nasraoui cuestiona el voto español en el Balón de Oro

José Félix Díaz, director editorial de AS y representante de España, colocó a Mbappé en primera posición, a Lamine Yamal en la segunda y a Harry Kane en la tercera. El inglés terminó conquistando el galardón, por delante del francés y del azulgrana. Nasraoui no a ocultado su desacuerdo con esa elección y lanzó un mensaje dirigido a quienes apostaron por el jugador del Real Madrid. "Me gustaría que un día pusieses en la pantalla a uno de esos que votó a Mbappé. Me gustaría hablar con el que votó a Mbappé. Decirle: pero tú también eres un ‘Mbapopo’, colega", afirmó.

El padre de Lamine considera que el voto español debería haber tenido en cuenta la nacionalidad del futbolista y defendió que, si el mejor jugador del mundo milita en el Real Madrid, los aficionados del Barcelona también deberían poder reconocer sus méritos. "Si el mejor jugador del mundo juega en el Real Madrid y tú eres del Barça, vota al nacional", explicó.

La comparación de Jota Jordi con otros países y la reflexión de Mounir Nasraoui

Jota Jordi puso sobre la mesa cómo se repartieron los votos en otros países. "En Argentina se votó a Messi, en Inglaterra a Kane, en Francia a Mbappé… ¿y en España a quién votaron?", preguntó retóricamente. La reflexión del padre de Lamine fue más allá de la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid y aseguró que es algo que "solo pasa aquí en España", antes de reclamar que se deje a un lado la camiseta a la hora de valorar a los futbolistas. "Yo no estoy diciendo que no pienses nada, pero es un jugador, no un equipo. Estamos poniendo a un jugador por el equipo, y no es así", concluyó.