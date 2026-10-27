Redacción ElDesmarque Madrid, 27 OCT 2026 - 13:57h.

Mounir Nasraoui ha reaparecido junto al futbolista en la gala del Balón de Oro tras una etapa en la que no se les había visto juntos

Lamine Yamal y la cena que se pegó con Inés García tras el Balón de Oro: "Esto apenas acaba de empezar"

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La relación entre Lamine Yamal y su padre, Mounir Nasraoui, parece arreglada después de varios meses en los que apenas se les había visto juntos en público. Los dos acudieron juntos a la gala del Balón de Oro de ayer, donde el padre del jugador del Barcelona se dejó ver junto a su hijo y se fotografió con otros protagonistas de la noche, entre ellos Marc Cucurella. Unos días antes, había publicado en sus redes sociales imágenes junto a Inés García, la pareja del futbolista, y los dos perros que comparten.

Mounir Nasraoui acompaña a Lamine Yamal en la gala del Balón de Oro

Su presencia en la gala supone una nueva aparición pública junto a su hijo después de varios meses de especulaciones sobre su relación. Durante el verano, el padre del delantero no viajó al Mundial de 2026 y tampoco estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de Lamine. Según ha publicado Silvia Taulés en Vanitatis, uno de los motivos de ese distanciamiento habría sido el proyecto de una marca de ropa que Mounir pretendía lanzar por internet. El padre del jugador tenía preparados el logotipo y algunos diseños, pero, según fuentes del entorno familiar citadas por la periodista, tardó en informar a su hijo de sus planes, lo que habría provocado cierto malestar.

El acercamiento de Mounir Nasraoui a Lamine Yamal e Inés García

Mounir ya había compartido hace unos días una imagen en la que aparecía junto a Inés García, la pareja de Lamine, acompañada del mensaje "Te presto a mi hijo". También publicó otra fotografía junto a Lamine Yamal y los dos cachorros de golden retriever de la pareja, Copito y Coco y un vídeo acariciando a uno de ellos. Por tanto, la presencia del padre del joven extremo en la ceremonia del Balón de Oro confirma que las diferencias entre ambos están completamente resueltas.