Marc Cucurella encuentra su mejor versión en el Real Madrid ante un Lamine Yamal desesperado

Fran Fuentes 25 OCT 2026 - 23:49h.

El lateral se impuso en prácticamente todos los duelos individuales que tuvo con el delantero barcelonista

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El triunfo del Real Madrid sobre el FC Barcelona en El Clásico tuvo a varios protagonistas sobre el césped del Camp Nou. Uno de ellos, evidentemente, fue Kylian Mbappé, autor de los dos goles del conjunto blanco. Sin embargo, no fue el único. Otro de los jugadores que cimentó la victoria merengue fue Marc Cucurella, que se creció en el lateral izquierdo frente a uno de los mejores jugadores del mundo: Lamine Yamal. Y es que fueron numerosas las ocasiones en las que el extremo encaró al defensor, y casi siempre se impuso este último.

Una buena noticia para el conjunto blanco, ya que han sido muchas e intensas las críticas que el lateral ha recibido desde sus primeros partidos con el Real Madrid. Su carta de presentación fue insinuar que Vini no debía preocuparse por defender, ya que él estaba allí, aunque su desempeño en este arranque liguero dejó dudas incluso sobre el sistema de José Mourinho, ya que este se vio expuesto en numerosas ocasiones ante los delanteros rivales.

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A este respecto llegó a responder incluso Luis De la Fuente, quien afirmó que "los jugadores se transforman cuando vienen con la Selección" tras una buena actuación frente a Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Tanto es así que algunas voces en redes sociales llegaron a pedir la titularidad de Álvaro Carreras con el conjunto blanco.

Sin embargo, el día grande de Marc Cucurella con el Real Madrid ha llegado. Ante el eterno rival, frente a uno de los firmes candidatos a ganar el Balón de Oro y con todos los focos puestos en su costado. También ayuda que Yan Diomande es un jugador más sacrificado defensivamente que Vinicius, pero en los duelos uno contra uno contra Lamine Yamal, el lateral se ha puesto las pilas en el conjunto blanco.

Y es que Lamine Yamal acabó desesperado con la intensidad y el acierto de Marc Cucurella en los duelos. Tanto es así que incluso decidió abandonar la banda derecha en repetidas ocasiones y participar más por dentro, dejando a su marca atrás y tratando de combinar con Gordon y Raphinha en la frontal del área. Ahí sí que dejó alguna jugada asociativa interesante, pero en el plano individual el extremo barcelonista no pudo brillar.

José Mourinho elogia a Marc Cucurella... y a Lamine Yamal

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A este respecto ha respondido José Mourinho en sala de prensa: "Con Cucu tenemos dos laterales izquierdos de alto nivel, lo que me permite también dosificar las cosas un poquito. Álvaro jugó el partido del miércoles, ha permitido dejar a Cucu fresco, concentrado y pensando solamente en este partido. Lamine es su compañero, él le conoce bien, y ha hecho un gran trabajo", explica.

En este sentido, también quiso poner en valor la calidad de Lamine Yamal para elogiar el partido del lateral del Real Madrid: "Yo digo siempre que solo entiendo lo buenos que los jugadores son cuando los veo delante mía. Cuando están jugando un partido, cuando estoy en la línea. Corto de visión, me falta alguna cosa. A diez metros de mí es cuando yo entiendo la calidad de los jugadores. Y el chico es muy bueno, Muy bueno. Es muy difícil porque ha intentado todo para que Cucu se llevase una amarilla, pero Cucu se ha aguantado muy bien", reflexiona.

Del mismo modo, también le da valor al trabajo defensivo de todo el equipo: "Con un Diomandé que poquísimas veces ha dejado a Espart o Cancelo llegar en situaciones de superioridad. Es un gran trabajo de equipo, pero Cucu es, seguramente, el partido más difícil que ha tenido y también se ha salido muy bien contra un chico que es muy bueno", sentencia.