Cambio anticipado en El Clásico, Xavi Espart se retira lesionado en la primera mitad

Fran Fuentes 25 OCT 2026 - 21:43h.

El lateral se fue al suelo tras un lance con Aurélien Tchouaméni y pidió salir

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Xavi Espart se retiró lesionado en la primera parte del Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. El lateral diestro, una de las últimas opciones que le quedaban sanas a Hansi Flick en la línea defensiva, tuvo que salir aquejado de unas molestias en la rodilla sobre el minuto 30 del partido. El jugador notó algo, posiblemente tras una entrada de Aurélien Tchouaméni en un balón suelto, y pidió el cambio rápidamente. Por esta razón entró Alejandro Balde en sustitución del canterano barcelonista, que ya se había asentado en la titularidad debido a su gran arranque de temporada.

Lo cierto es que el partido de Xavi Espart, emparejado con Yan Diomande, estaba siendo difícil a nivel defensivo. Y es que el extremo costamarfileño se fue en el regate en un par de ocasiones, y otras tantas le cogió la espalda en apenas media hora. El lateral se había asentado en el once titular como lateral izquierdo, aunque las lesiones de Eric García y de Jules Koundé, sumadas al buen momento de juego de Joao Cancelo, le han llevado al perfil derecho de la defensa, el más natural para él y en el que más había jugado en las categorías inferiores del FC Barcelona.

Ahora, a la espera de pruebas médicas, Hansi Flick suma un nuevo problema en su línea defensiva, donde apenas cuenta con los cuatro efectivos que acabaron la primera mitad sobre el césped del Camp Nou ante el Real Madrid: Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Alejandro Balde.

Por su parte, el propio Balde tiene ante sí una nueva oportunidad para volver a sumar minutos de calidad después de estar condenado al ostracismo desde la temporada pasada. Su salida estuvo cerca el pasado verano, aunque la ausencia de ofertas cuantiosas en lo económico acabaron por dejar al lateral zurdo en el Barcelona.