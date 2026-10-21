El Barcelona, con cinco bajas, primeras dudas y alerta defensiva para el Clásico

La zaga, principal preocupación para recibir al Real Madrid

Jota Jordi desvela una charla con los jugadores del Barcelona antes de El Clásico

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Hay quienes consideran que la derrota del FC Barcelona ante el PSG sirve para dar un toque de atención antes del Clásico. Que incluso puede ser positivo, desde el punto de vista de la reacción, de evitar el exceso de confianza. Sea como fuere, y a la espera de lo que suceda el domingo en el Camp Nou, lo único cierto de momento es que el cuadro blaugrana recibirá al Real Madrid tras su primera derrota del curso, con las primeras dudas en cuanto a juego y con las alarmas encendidas en la línea defensiva.

A la espera de novedades en la enfermería, todo apunta a que Flick tendrá cinco bajas ante José Mourinho. El último en caer ha sido Dani Olmo, quien estará cerca de un mes de baja tras sufrir una lesión muscular en París. Andreas Christensen no volverá hasta noviembre y Roony Bardghji se perderá casi toda la temporada. Además, Eric García también estará casi un mes de baja tras caer ante el Betis.

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La única duda respecto al Clásico está en Jules Koundé, que también se lesionó en Sevilla. El galo no estuvo en París y, de momento, tampoco ha trabajado este miércoles con el grupo, por lo que el tiempo corre en su contra. Si está disponible, todo apunta a que sería titular en el costado derecho. En caso contrario, Flick tendrá que buscar alternativas en una línea defensiva que ya está lesionada.

Las dudas del Barcelona, en defensa

Y es que el Barça, cuyo juego enamora a propios extraños y cuyos resultados han sido inmaculados hasta este mismo martes por la noche, sólo parece tener un talón de Aquiles: la línea defensiva. Primero, por la falta de calidad individual. Y segundo, por los riesgos que comete Flick a nivel estratégico.

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Cubarsí es la única certeza de la zaga. A sus 19 años no debería ser el eje sobre quien se construye toda la defensa, pero la realidad es bien distinta: es el único jugador regular, que transmite confianza y que rinde a un nivel notable cada tres días. El resto son un mar de dudas.

Gerard Martín tiene lagunas importantes, mientras que Cancelo destaca en ataque pero sufre en defensa. Xavi Espart está dejando muy buenas sensaciones en este inicio de curso, con la duda de cómo podrá rendir en el Clásico en caso de que le toque ser titular. Eric está descartado, pero su aportación ofensiva ya estaba en duda antes de su lesión. Koundé lleva más de un año siendo poco fiable y Christensen había empezado bien, pero un nuevo contratiempo físico le ha vuelto a frenar.

Así pues, el Barça se plantará en el Clásico con las primeras dudas del curso, propiciadas por la derrota ante el PSG y, sobre todo, por la poca fiabilidad atrás. Lo hará probablemente con cinco bajas, tres de ellas en defensa, con todo lo que ello supone. Y en frente, un Real Madrid que quiere meterse en la lucha por el título asaltando el Camp Nou.