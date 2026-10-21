María Trigo 21 OCT 2026 - 09:29h.

Ojo a la información que apunta de cara al partido contra el Real Madrid

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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Los Clásicos siempre son partidos muy calientes y el que vana jugar este domingo en el Camp Nou el FC Barcelona y el Real Madrid no va a ser para menos. Ambos equipos llegan al encuentro de la jornada 10 de LALIGA EA SPORTS tras varios líos arbitrales. Y es que en sus últimos partidos en la competición doméstica ante Betis y Sevilla las polémicas han estado presentes. Errores, intervenciones del VAR, quejas, comunicados... todo un clima de máxima tensión del que también han tenido que hablar Fran Soto y hasta el realizador del Real Madrid - Sevilla FC.

Con este panorama, el debate en El Chiringuito fue constante. Aunque más allá de eso, resctamos un detalle bastante importante que reveló Jota Jordi. Como se puede ver en el vídeo superior, tras unos cruces de palabras entre el ex del Real Madrid Fernando Sanz y el periodista José Álvarez por la derrota del Barça ante el PSG, alzó la voz Jota Jordi.

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"Yo esta mañana he podido, pensando ya en clave Clásico, he preguntado a algunos jugadores y me ha sorprendido una frase que me han dicho: 'La que nos espera el domingo con el tema árbitro'. Y os digo una cosa, hay preocupación por Lamine Yamal", contó el periodista culé en El Chiringuito, donde remató su intervenció con un "es el mayor escándalo de los últimos 20 años" en referencia a lo que pasó el domingo en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Sevilla FC.

José Álvarez confía en el Barcelona

En el vídeo también se puede ver como a pesar de la derrota contra el PSG, José Álvarez confía plenamente en este Barça de Flick: "El domingo sé que el Barça le va a ganar al Madrid y se va a poner a 9. Y sé que la Champions, es el partido tres, se va a salir a 6 puntos. Y de aquí al final tiene opciones de ganarla, como hizo el PSG el primer año y el segundo".