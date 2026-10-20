Basilio García Sevilla, 20 OCT 2026 - 19:19h.

Ni rastro de la jugada más polémica del fin de semana en el programa 'didáctico' de los árbitros

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Y salió. El ‘Tiempo de Revisión’ de la jornada 9, el que el Sevilla FC y todo el sevillismo esperaba con ansias, ya está ‘en la calle’ y, cosas de la vida, no hace mención alguna a la jugada más polémica del indignante partido del pasado domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ni rastro del codazo de Arda Güler a Peque en el minuto 25 que podría haber cambiado el sino del partido.

Desde el día posterior al encuentro de Chamartín, el club puso sobre la mesa su interés en que llegara el programa con el que el CTA analiza las jugadas más polémicas de la jornada anterior, en cuyos episodios anteriores se han valorado numerosas acciones que perjudicaron al Sevilla pero que siempre fueron justificadas. “Muchas ganas de tiempo de revisión” y “contando las horas”, fueron los posts en X que publicó el club desde su cuenta.

Sin embargo, por mucho que esperaran, su gozo ha quedado en un pozo y no habrá palomitas en Nervión. Aunque probablemente lo veían venir. Según explica el CTA, es la Inteligencia Artificial la que determina qué jugadas se analizan en ‘Tiempo de Revisión’ y, por lo que sea, la maquinita ha decidido que la acción que indignó a todo el sevillismo no tenía tanto recorrido como para que fuera protagonista.

El CTA le admite un único error al Sevilla

Todo ha sucedido en una jornada de martes en la que el Sevilla FC se ha personado en Madrid para pedir explicaciones. El presidente José María del Nido Carrasco ha viajado hacia la capital de España para reunirse con el CTA en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y pedir explicaciones por lo sucedido, tras pedir el informe de cámaras y los audios del VAR en la acción de Güler sobre Peque.

El Comité Técnico de Árbitros, tras la reunión vivida este martes con diferentes miembros del Sevilla, ha admitido únicamente un error en el arbitraje de este pasado domingo ante el Real Madrid, aceptando que Busquets Ferrer tendría que haber señalado falta sobre Robbie Ure... aunque con recelo.

El Sevilla, tras confirmar la noticia, no ha dudado en publicar una polémica imagen en sus redes sociales.