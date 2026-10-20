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El CTA se lava las manos; 'Tiempo de Revisión' no valora el codazo de Güler a Peque

Tangana entre jugadores del Real Madrid y el Sevilla tras el codazo de Güler a Peque
Tangana entre jugadores del Real Madrid y el Sevilla tras el codazo de Güler a Peque. AFP7/Europa Press
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Y salió. El ‘Tiempo de Revisión’ de la jornada 9, el que el Sevilla FC y todo el sevillismo esperaba con ansias, ya está ‘en la calle’ y, cosas de la vida, no hace mención alguna a la jugada más polémica del indignante partido del pasado domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ni rastro del codazo de Arda Güler a Peque en el minuto 25 que podría haber cambiado el sino del partido.

Desde el día posterior al encuentro de Chamartín, el club puso sobre la mesa su interés en que llegara el programa con el que el CTA analiza las jugadas más polémicas de la jornada anterior, en cuyos episodios anteriores se han valorado numerosas acciones que perjudicaron al Sevilla pero que siempre fueron justificadas. “Muchas ganas de tiempo de revisión” y “contando las horas”, fueron los posts en X que publicó el club desde su cuenta.

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Sin embargo, por mucho que esperaran, su gozo ha quedado en un pozo y no habrá palomitas en Nervión. Aunque probablemente lo veían venir. Según explica el CTA, es la Inteligencia Artificial la que determina qué jugadas se analizan en ‘Tiempo de Revisión’ y, por lo que sea, la maquinita ha decidido que la acción que indignó a todo el sevillismo no tenía tanto recorrido como para que fuera protagonista.

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Imagen del codazo de Arda Güler a Peque
Imagen del codazo de Arda Güler a Peque. Movistar

El CTA le admite un único error al Sevilla

Todo ha sucedido en una jornada de martes en la que el Sevilla FC se ha personado en Madrid para pedir explicaciones. El presidente José María del Nido Carrasco ha viajado hacia la capital de España para reunirse con el CTA en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y pedir explicaciones por lo sucedido, tras pedir el informe de cámaras y los audios del VAR en la acción de Güler sobre Peque.

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El Comité Técnico de Árbitros, tras la reunión vivida este martes con diferentes miembros del Sevilla, ha admitido únicamente un error en el arbitraje de este pasado domingo ante el Real Madrid, aceptando que Busquets Ferrer tendría que haber señalado falta sobre Robbie Ure... aunque con recelo.

Pepe Castro y Del Nido Carrasco, en el Real Madrid - Sevilla
Pepe Castro y Del Nido Carrasco, en el Real Madrid - Sevilla. Cordon Press

El Sevilla, tras confirmar la noticia, no ha dudado en publicar una polémica imagen en sus redes sociales.

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