Basilio García Sevilla, 20 OCT 2026 - 12:17h.

El Día Después aporta una imagen definitiva de la acción que precedió al golazo de Mbappé

El otro error de un VAR 'desconectado': confusión de identidad en la tarjeta a Félix y recurso del Sevilla

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Va a tardar en olvidarse en la capital hispalense el partido entre el Real Madrid y el Sevilla FC. No solo por haber sufrido el equipo nervionense el arbitraje habitual en Chamartín un año más, sino por la sucesión de acontecimientos desde la retransmisión del partido hasta el césped, pasando por la Sala VOR.

Desde que Busquets Ferrer decretara el final del partido, los análisis se suceden uno tras otro, y uno de los más esperados semanalmente es el de Antonio Miguel Mateu Lahoz. El exárbitro, protagonista de numerosas polémicas en contra del Sevilla, incluido el recordado empujón de James Rodríguez a Luka Modric que acabó con penalti a favor del Real Madrid, no ha tenido más remedio que reconocer que ninguna de las acciones clave en el partido del Santiago Bernabéu estuvo bien señalada.

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El valenciano se detuvo especialmente en la falta de Konaté sobre Robbie Ure que precedió a la jugada del 2-0 de Kylian Mbappé, una acción de la que no se emitió una sola repetición durante la retransmisión. Hasta el lunes, en El Día Después, no se ha podido ver una imagen diferente y la falta del francés sobre el escocés es clamorosa, al agarrarle y derribarle sin opción alguna de pelear por el balón.

Mateu Lahoz ha analizado la jugada, afirmando que es falta clara. “Una jugada que acabó en gol. No puede haber nunca roja, en este caso para Konaté, porque estaba Thibaut Courtois casi con el control del balón, pero sí, perfectamente, se podría haber señalizado. Como veis, le está ganando terreno. Siempre decimos que se ve lejos, lo vamos a ver desde nuestra cámara, como sí que le frena, y aquí perfectamente se podría haber pitado tiro libre directo. Una falta muy clara. Nunca de roja, pero sí dentro de la APP (fase de posesión de ataque) porque luego esa jugada acaba en gol. Son situaciones que son muy importantes matizarlas y que hasta ahora, sorprendentemente, no se había hablado”, explicaba.

Aunque la imagen es de la ENG de El Día Después y no se podía facilitar a la Sala VOR, resulta increíble pensar que ninguna cámara de las 26 que había en el Santiago Bernabéu captara esa acción en la que el balón rondaba la zona. De hecho, el realizador del partido, Sergio Carranza, ha reconocido que no dar repeticiones de esa jugada responde a una “decisión editorial”. Tal como suena.

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Las otras polémicas, según Mateu Lahoz

La expulsión perdonada a Güler. “Es superimportante que todos trabajen. Aquí el asistente número 2, Gonzalo García. ¿Dónde estaba mirando? Porque es que debe estar ahí. Robbie Ure obviamente lo vio, pero él es de la parte sevillista. Pero el asistente tiene que estar metido en el partido, como la parte neutral, imparcial, porque esta jugada en el campo, aunque estés lejos, se puede solucionar perfectamente con un tiro libre directo a favor del Madrid, porque el primero que sujeta es, en este caso, Peque, y luego amarilla o roja tenemos dudas”.

La amarilla de Félix. “Era obligatorio utilizar el VAR por confusión de identidad, porque se sacó amarilla a Félix cuando realmente era a Agoumé. Por tanto, lo dejo ahí abierto. Pero el VAR debería haber entrado sí o sí en esa jugada”.

El penalti sobre Mbappé. “Al árbitro, que se está cruzando en este caso con Eyuke. Hay una toma donde Kylian está muy listo, y realiza el movimiento de su pierna para buscar ese contacto de Castrín que iba en su carrera. Castrín no hizo absolutamente nada, él iba en su carrera, y es Kylian el que lo ve venir, quien en este caso hace un gesto que desde el campo todo el mundo hubiésemos señalado penalti. Pero, desde el VAR, volvemos a decir, tienes una toma que es perfecta para enseñarle algo diferente al árbitro y que él decida”.

El resumen de la polémica. Lo importante aquí no es que tengamos cámaras lejanas, es que Mateo Busqués no fue ayudado por su asistente, estaba de espaldas, y no podía ver acciones que no vio. No vio, obviamente, la de Arda con Peque, seguro que no vio esto, porque es muy difícil de ver, y sí que vio la de Konaté, pero no con nuestra cámara, porque el ángulo opuesto ayuda muchísimo.