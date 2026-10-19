LALIGA sostiene que no esconde ninguna repetición del codazo de Güler a Peque

Basilio García Sevilla, 19 OCT 2026 - 17:58h.

"No se escondió ninguna repetición", afirman desde el organismo que controla la retransmisión

La reacción de Peque ante las explicaciones de Arda Güler tras el Real Madrid-Sevilla

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La polémica en el fútbol español no se va a acabar jamás, especialmente si se pone todo el empeño en que las jugadas que favorecen a los grandes sigan favoreciéndolo. El Sevilla FC, el sevillismo y todo el que no abrace el régimen de los dos grandes, lleva indignado desde que en el partido que cerró la jornada dominical Arda Güler propinara un codazo sin balón a Peque y no hubiera sanción de ningún tipo. La retransmisión televisiva solo ofreció un par de tomas que no fueron valoradas desde la Sala VOR, presuntamente por falta de nitidez, el juego siguió y el partido comenzó a definirse pocos minutos después con un tanto, cómo no, del jugador turco del Real Madrid.

A partir de ahí, nadie se explica cómo en una liga como la española y en un estadio como el Santiago Bernabéu –“el mejor del mundo”, según Florentino Pérez- ninguna de las cámaras recogió la acción de manera cercana y nítida, impidiendo que Cuadra Fernández lo valorara desde el VAR y Busquets Ferrer, que estaba de espaldas, pudiera verla en el monitor. Los dos se lavaron las manos.

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Pues bien, la versión de LALIGA, responsable de la producción y realización de todos los partidos, enviando después la señal a Movistar o a DAZN, es que ninguna otra cámara captó la acción. Según ha informado este lunes el diario As, citando fuentes del organismo que preside Javier Tebas, “no se escondió ninguna repetición. Hay muchas cámaras, pero hay que ver también que la jugada va por otro lado. En la retransmisión salen las repeticiones de posiciones altas en el estadio”.

Contradicción con la jugada del 2-0

El argumento resulta curioso ya que, en otra de las acciones protestadas por el Sevilla, el derribo de Konaté a Robbie Ure 18 segundos antes del gol de Kylian Mbappé que supuso el 2-0, el duelo entre el francés y el escocés sí era la escena principal del juego. Sin embargo, la retransmisión no ofreció ninguna repetición de esa acción, ni tampoco otro punto de vista de otra cámara más allá de la del máster general. Solo pudo volver a verse una vez finalizado el partido, lo que despertó la indignación del club nervionense, que se ha quejado públicamente por esta acción en concreto.

Además, LALIGA afirma también que en la sala VOR, Cuadra Fernández habría recibido el bruto de todas las imágenes de la retransmisión televisiva, sin encontrar ninguna que la aclarara más allá de las dos que sí se ofrecieron en directo. Bastante claras. “No había ninguna cámara lo suficientemente clara del contacto donde se pueda acreditar el punto de impacto. De ahí la no intervención del VAR”, explica al citado diario fuentes del CTA. “Se puede intuir un contacto, pero no con qué le impacta ni en qué zona”, afirman desde el colectivo arbitral. Una acción violenta dependiendo del punto de impacto y del centímetro concreto del brazo de Güler que golpeó a Peque.