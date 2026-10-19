Pepe Jiménez Sevilla, 19 OCT 2026 - 14:08h.

El Sevilla, tremendamente enfadado tras la actuación arbitral

La otra gran jugada 'olvidada' de Cucurella por la que se quejan en el Sevilla

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Indignación máxima en el Sevilla FC. El club hispalense, que ha mostrado su enfado tras lo ocurrido en el Santiago Bernabéu este domingo con repetidos mensajes en redes sociales, habría solicitado al Comité Técnico de Árbitros las conversaciones de Busquets Ferrer con el VAR durante la cita para comprobar cómo se tomó la decisión de no revisar la jugada de Arda Guler.

Según cuenta COPE, la indignación es total y la entidad blanquirroja quiere llegar hasta el final para conocer el procedimiento que se llevó a cabo para tomar ciertas decisiones durante el encuentro.

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Según la citada fuente, el club sevillista ha pedido los audios de Busquets Ferrer con Cuadra Fernández para comprobar el protocolo llevado a cabo en esta serie de acciones de polémica vividas en el Santiago Bernabéu.

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Cabe recordar que no es el primer club, ni mucho menos, que realiza esta acción y es que, por ejemplo, hace algunos años el Betis ya reclamó los audios del VAR tras una cita ante el Getafe, llegando incluso a publicar un comunicado en su página web.

"El Real Betis Balompié ha solicitado al Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol el audio completo, sin cortes, de las conversaciones mantenidas entre el Sr. Prieto Iglesias y la sala VOR en las jugadas polémicas del partido Getafe CF-Real Betis. Éstas son el penalti no señalado por manos de Ángel; el penalti señalado en contra del Real Betis; y la agresión de Ángel a Sergio Canales. Esta petición quiere profundizar en la transparencia preconizada por los responsables de la RFEF en todas sus actuaciones, especialmente en la implantación de este sistema del VAR, hace ahora año y medio. El Club, asimismo, ha enviado al ente federativo una queja formal adjuntando un informe audiovisual con todos los errores arbitrales sufridos por nuestro equipo en la presente temporada, tal y como avanzó ayer el vicepresidente de la entidad", escribía por entonces el Betis.