Pepe Jiménez Sevilla, 19 OCT 2026 - 09:44h.

El club, muy enfadado tras lo ocurrido en el Santiago Bernabéu

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Apenas han pasado unas horas desde que finalizase la cita entre el Real Madrid y el Sevilla en el Santiago Bernabéu y, como es lógico, el enfado en la afición blanquirroja -e incluso en la entidad- aún perdura. Evidente, como hizo público Luis García Plaza, la posible expulsión de Arda Guler es el acto clave, pero en la película del encuentro hubo acciones como la de Cucurella con Peque Fernández que también han dolido mucho... y parecen olvidadas.

Porque en esta extraña situación de errores y ausencias de tomas, las redes sociales se han llenado de imágenes, repeticiones y búsquedas de tomas para declinar la balanza y, entre otras tantas, ha aparecido una acción en la primera mitad entre Cucurella y Peque Fernández que, en la realización, no fue repetida.

Atacaba el Sevilla por banda izquierda cuando Peque Fernández, junto a Robbie Ure, intentaba encontrar su sitio en un posible centro. Su carrera la ve Cucurella, lateral zurdo, que cruza el área para golpear con su hombro al mediapunta del Sevilla, derribándole y, en consecuencia, tirándolo sobre Konaté, que se llega incluso a asustar al sentir el golpe.

Ni el árbitro, ni el línea, ni el VAR decidieron que la jugada merecía revisión o castigo y se siguió jugando con total normalidad a pesar de las leves protestas de Peque Fernández, que a pesar de no haber tenido su mejor partido, estuvo en mitad de todos los líos.

Luis García Plaza se centra en Arda Guler

Todas estas acciones -como la de Robbie Ure-, sin embargo, no han enfadado tanto a Luis García Plaza como la de Arda Guler. El técnico, que se quejó amargamente en sala de prensa, decía que había más decisiones polémicas, pero quería que la prensa "restase importancia" al resto, centrándose en la posible expulsión del turco.

"Espero que todos lo digáis, ha sido un codazo. El que no lo diga...", se le podía escuchar en sala de prensa justo antes de que su colega José Mourinho respondiese: "Ni una imagen clara".