Los árbitros de El Chiringuito difieren en la polémica con Arda Güler

Ángel Cotán 19 OCT 2026 - 07:03h.

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La polémica está servida. El Real Madrid - Sevilla FC del pasado domingo dejó un profundo sinsabor en el club hispalense. La polémica jugada entre Arda Güler y Peque con el empate inicial aún reinando en el luminoso, tal y como expuso Luis García Plaza, pudo cambiar el partidos. Esta gran polémica fue analizada al detalle por los árbitros de El Chiringuito.

Los árbitros de El Chiringuito responde a la polémica del Real Madrid - Sevilla

El primero en mostrar su opinión fue Rafa Guerrero: "No os entiendo a ninguno, pero... ¿Sabéis lo que ha pasado? ¿Alguien puede asegurar que alguien le ha dado un codazo a alguien? Cómo puedo echar a un tío. Haría lo mismo que ha hecho el árbitro, no juzgar. En una imagen que enseñaron dije que podía ser roja, pero analizando esto... No juzgo esta jugada".

Por su parte, Juanfe Sanz dejó claro que la acción debió saldarse con tarjeta roja: "No es un eximente sacarse a alguien de encima, te quieres quitar a alguien de en medio no es un eximente. Yo digo que esto es tarjeta roja porque creo que hay una conducta violenta".

Urizar Azpitarte fue contundente con la realización del encuentro: "Vamos a ver, aparte de que el del VAR se lava las manos, Güler se gira y le da un codazo de forma intencionada a la cara o a la barbilla. Eso es una conducta violenta que debe ser castigada con roja, aparte, tiene al cuatro árbitro y al asistente que también se lavan las manos. Lo han podido ver. En la barbilla le da. Mira, aquí en faltas y correcciones lo dice, y hasta para expulsar es dar o intentar dar una patada, lo mismo que intentar o golpear con la cabeza. Si el jugador se gira claramente...".

Y por último, Pajares Paz mostró su parecer: "Mi exposición. Lo que sí tenemos claro todos los árbitros, que tenemos una máxima, es que no puedes pitar aquello que no ves. El árbitro de campo no ve nada y el de VAR tiene que avisar al árbitro si realmente hay motivo como agresión. Lo que me extraña es que en este partido, considerado categoría A con 22 cámaras, tiene que verlo. Seguro que ha visto la nitidez que nosotros no estamos viendo".

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