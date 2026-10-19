Josep Pedrerol critica los líos del Betis-Barça y Madrid-Sevilla centrado en Arda Güler

Joaquín Anduro 19 OCT 2026 - 00:56h.

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El fin de semana en LALIGA EA Sports ha estado cargado de polémica tanto con el Real Betis-Barcelona del sábado como con el Real Madrid-Sevilla de este domingo justo a siete días de que culés y madridistas se midan en el Clásico liguero del Camp Nou. Entre las jugadas más criticadas en el Santiago Bernabéu ha estado una posible expulsión de Arda Güler a la que ha respondido Josep Pedrerol en El Chiringuito de Cuatro recalcando, tal y como sucedió con José Mourinho en rueda de prensa, que no hay una toma que asegure que agrede a Peque.

En el arranque del programa, el presentador señaló los "líos" que se habían montado tanto en el Benito Villamarín como en el Santiago Bernabéu con los dos equipos sevillanos reclamando ante los arbitrajes contra los dos clubes que se medirán en la ciudad condal el próximo domingo. Como puedes ver en el vídeo de la parte superior de la noticia , Pedrerol valora esto y, sobre todo, la posible expulsión de Arda Güler de la que se han quejado los sevillistas preguntándose si se puede sacar una roja "por intuición".

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Las quejas de Luis García Plaza y la respuesta de Mourinho

En rueda de prensa, Luis García Plaza no quiso hacer excesivos análisis del partido ya que, según él, queda marcado al no expulsar a Arda Güler: "Hay un partido once contra once que merecen ganar, pero nos han privado de jugar otro partido. En LALIGA juegas con superioridad o inferioridad, hoy era de los que teníamos que jugar con superioridad desde el 25'. Espero que lo digáis todos, el que no lo publique... joder, es increíble. Peque en el descanso estaba diciendo que le había pegado, es roja, ya está. En el segundo gol hay una falta sobre Robbie, no es roja, pero había mucho campo. Igual no ganamos, pero nos tocaba jugar con uno más 65', es el resumen".

"Me han dicho que no se ha visto en televisión, pero es que es muy clara. Igual nos ganan, porque nos pueden ganar con diez, porque son buenísimos, pero nos han privado de esa situación. Era otro partido, con mucho tiempo, y no hemos podido jugarlo", lamentó el entrenador del Sevilla.

Por su parte, José Mourinho, no quiso comentar las palabras de su homólogo en le banquillo del equipo de Nervión de primeras pero luego sí quiso recalcar que él no había visto ninguna toma convincente para expulsar a Arda: "Cuando yo a la primera pregunta de la rueda de prensa me preguntan por Luis García Plaza, no quiero escapar de la pregunta que para vosotros es la gran polémica, yo quiero escapar de comentar las palabras de Luis. De eso quiero escapar. Mi relación con la situación es que nadie me ha conseguido hacer ver lo que dicen que ha pasado. No tengo una única imagen".

"He pedido imágenes de la tele, imágenes a mis analistas que tienen la cámara táctica, que muchas veces se consiguen ver cosas que no se ven en la retransmisión y no he conseguido ver ninguna imagen de las cosas que están hablando y que han molestado a Luis. No he conseguido verlo. Digo con toda la honestidad que si un día pasa algo que yo creo que nos ha beneficiado, no tendré ningún tipo de problema en salir y decirlo pero creo que nos va a pasar muchas más veces lo opuesto porque esa es la tendencia natural de las cosas", recalcó Mou.