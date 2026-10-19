Pepe Jiménez Sevilla, 19 OCT 2026 - 00:11h.

El portugués carga contra lo ocurrido en La Cartuja

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Un fin de semana lleno de polémicas. El FC Barcelona consiguió vencer al Real Betis (2-5) en una cita marcada por un tanto anulado a Lo Celso y el Real Madrid, por su parte, sumó de tres ante el Sevilla (4-1) tras una posible expulsión de Arda Guler en la primera mitad y, mientras tanto, José Mourinho, que aseguró no haber visto ni una sola repetición clara sobre su partido, dejó un mensaje al conjunto azulgrana por el arbitraje de La Cartuja: "Un día más en la oficina".

"No he visto nada, vi el Leipzig, aunque solo quería pensar en el Sevilla", comenzaba diciendo el portugués. "Cuando mis jugadores no se quedan en Valdebebas, yo me quedo, estoy acostumbrado a quedarme allí solo y me quedé viendo el Bayern con el Leipzig, no vi el Barça, te lo juro".

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Lejos de acabar ahí su respuesta, aunque juraba no haber visto nada, Mourinho admitió que "después me llegaron obviamente las voces, pero tampoco es una sorpresa para mí, es un 'one more day at the office' (un día más en la oficina)".

José Mourinho y la falta de repeticiones con Arda Guler

Mucho menos nítido vio José Mourinho lo ocurrido en su encuentro, asegurando que no ha tenido repetición alguna donde se vea la agresión de Arda Guler a Peque Fernández y aunque intentó no cargar contra Luis García Plaza, que se quejó de la acción, sí le mandó un dardo.

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"Para un entrenador que pierde y le dan la posibilidad de hacer cuatro o cinco preguntas sobre algo que no existe, para él es fantástico, le da la oportunidad de hablar de otra cosa. ¿Cuándo ha pasado algo? He querido verlo y no he visto nada. Nos quedamos siempre con la duda. Igual hay otras cámaras, pero hasta ahora nada", sentenció.